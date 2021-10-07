同樣是今日上漲的族群 但這邊告訴你意義大不同

昨天 (10/6) 在我的 LINE@、TG 內講得非常清楚：不用急著換股，會有一段強彈。今天指數強彈完全符合預期，漲停股票很多、大漲股票更多，但不同位階的大漲，意義完全不同。

舉例來說，IP 族群大漲如世芯 (3661-TW)、智原(3035-TW)、創意(3443-TW) 與記憶體族群大漲，如華邦電(2344-TW)、威剛(3260-TW)、晶豪科(3006-TW)。

但是 IP 是整理後轉強，記憶體則是跌深後反彈。你可以期待，IP 股智原 (3035) 還會繼續創高，但不可能期望，記憶體股晶豪科 (3006-TW) 會一路漲回 200 元。

跌深反彈初期，股票優劣還不明顯，強弱的轉捩點，預計就是 10/14 台積電 (2330-TW) 法說，在這之前，股價的黃金交叉將會頻繁出現，也是無痛換股關鍵。

多數人對於賣掉賠錢股票，都會很抗拒，因為這個動作違反人性，所以我開發出最符合人性的策略「無痛換股」。

換股優先順序：

航運、面板、DDI PCB、CCL、ABF MCU、記憶體 IC、被動元件

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