霖宏Q3營收4.89億元創10年新高 本季營收續維持高檔

PCB 廠霖宏 (5464-TW) 今 (7) 日公布最新營收，9 月營收達 1.6 億元，年增 51.82%，第三季營收 4.89 億元，改寫 10 年來單季新高，季增 14.69%，年增 1.15 倍，霖宏第四季接單量仍穩定維持歷史高檔；霖宏累計 9 月營收 13.01 億元，己超越去年全年，年增 84.75%。

霖宏開發長達 2 年的工業控制板客戶，已完成認證開始大量下單，是推升第三季營收走高原因，在中國華東地區停電、限產不利因素影響下，已有客戶在洽談轉單來台生產事宜。

法人估，霖宏第三季起接單持續增加，在生產經濟規模挹注下，有助改善獲利能力。霖宏目前手中汽車板及工業應用板接單旺盛，依照現有手中訂單排程來看，今年營收將達 17 億元以上，改寫次高紀錄。

霖宏主要生產 PCB 多層板產品，月產能 50 萬呎，以原手中訂單應用別來看，50% 為非安全相關汽車板，50% 為家電用板，至於去年起積極開發的工業板訂單，將在今年下半年起挹注營收、獲利，公司也規劃 2021 年將投入超過 5000 萬元設備更新資金，提升生產效率。

霖宏上半年稅後純益 3.69 億元，較去年同期虧轉盈，每股純益 5.18 元。