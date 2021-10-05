羽球好手方振宇東京帕運奪佳績 一銀文教基金會頒獎金再加碼營養金

第一銀行文教基金會長期贊助的羽球好手方振宇，在今年 9 月舉行的「2020 東京帕拉林匹克運動會」表現亮眼，初次參賽即獲得羽球項目第四名佳績，第一銀行文教基金會特別在 10 月 5 日舉辦表揚會，第一銀行文教基金會董事長、同時也是第一金控暨第一銀行董事長邱月琴除頒發加碼獎金並致贈紀念品，也宣布提高方振宇每月營養金，以實際行動力挺選手積極投入訓練，備戰 2024 年巴黎帕運，期許再度為國爭光。

方振宇賽後特別感謝教練的指導、家人一路以來的支持與鼓勵，以及第一銀行文教基金會的力挺，給予實質的經濟後盾與資源，讓他得以專心訓練；這次在東京帕運獲得第四名的成績，不但讓自己的努力被世界看見，也完成運動生涯新的里程碑。

今天同時邀請第一銀行文教基金會培育的 4 位特殊才能選手一同共襄盛舉，並由第一銀行文教基金會董事長邱月琴頒發營養金，希望他們能持續專注朝目標邁進，在未來能夠為自己和國家爭取最高榮耀，拿下體壇最高殿堂的「第一金」。

第一銀行文教基金會積極落實企業社會責任，扶持弱勢學子能夠專注於訓練和比賽上，第一銀行也長期支持台灣體育運動發展，今年東京奧運共有 3 位舉重選手出賽，其中陳玟卉勇奪女子 64 公斤量級銅牌，為國爭光。

另外，第一銀行也成立男子桌球隊、贊助潛力選手，以系統性方式持續規劃並支持桌球運動，期望帶動國內體育更加蓬勃發展，讓更多運動員在國際體壇綻放光芒、讓世界看見台灣。



