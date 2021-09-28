南山人壽領先結合科技力 打造三高族專屬保單

南山人壽近年積極將商品研發範疇延伸至「亞健康」族群的保障需求，開發特定族群專屬保單。繼推出糖友專屬保單後，再聚焦於國人更常見的三高 (高血壓、高血糖、高血脂) 問題，為更多亞健康、或具有三高疾病風險因子的民眾，打造客製化保單。除「事後醫療補償的保障功能」外，更搭配「外溢機制提供的事前健管服務」創新完整解決方案，引領市場。

根據世界衛生組織 (WHO) 的統計，體況健康的人口僅占 5%，而絕大多數 (75%) 的人則都介於健康和疾病之間的「亞健康」狀態；對於廣大的亞健康族群而言，「重視並提升自我的健康管理」是控制體況以避免步入罹病階段的關鍵。

現代人由於生活習慣和壓力容易導致產生代謝症候群 (高血壓、高血糖、高血脂)，根據國健署近年針對國人三高盛行率的統計，有高血壓及高血脂的比例均超過二成；高血糖的比例則近一成。

三高問題雖不至即刻產生致命的威脅，卻是惡化成為許多慢性重大疾病的隱憂。南山人壽觀察，三高問題往往是由於長期不良生活習慣，加上缺乏外力監督矯正所致；三高族群雖然多意識到健康風險，但卻缺乏有效的健康管理機制來協助改善，以及因體況問題致使投保不易或必須加費投保，導致許多三高族群的保險需求無法被滿足。

有鑒於此，「南山人壽健康ｅ守護終身保險」(MSAE) 優先規劃「無須經額外加費承保流程」及「設計外溢機制連結便利的健管機制來改善三高體況、降低疾病發生率」的設計特色。

「南山人壽健康 e 守護終身保險」(MSAE) 是專為 40 至 60 歲、符合指定條件之三高體況族群所設計，保障內容涵蓋住院日額保險金、加護病房暨燒燙傷中心醫療保險金、樂活健康保險金、身故或喪葬費用保險金、祝壽保險金，一次充實其基本的醫療保障需求及資產傳承需求。南山人壽另指出三大特色：

一、終身型保障 最長可至 99 歲保單年度末 且保費有去有回

三高族群隨著時間的變化，在中高齡階段對於醫療保障的需求較高，所以 MSAE 設計終身型的醫療保障以補充保戶在高齡化趨勢下醫療保障所需，身故保險金與祝壽保險金按領回年繳保險費總和設計，且不需扣除已給付各項醫療保險金，讓保費有去有回，資產傳承更完整。

二、搭配外溢獎勵機制 協助三高保戶養成健康的生活習慣

搭配外溢獎勵機制，若保戶積極改善自身體況，使血壓、血脂、血糖等數值均控制於指定標準以下，自第 4 保單年度起，住院日額保險金可獲得 25％的增額獎勵。每年還會提供樂活健康保險金，供保戶自行運用，持續邁向健康。

三、外溢機制結合智慧健康管理 遠距測健康、看健康、顧健康

除上述保險保障外，MSAE 外溢機制更以測健康、看健康、顧健康一次到位，透過規畫結合的保險服務，保戶可擇一由「芯盛健康管理顧問股份有限公司」、「台塑生醫科技股份有限公司」、「秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院」等專業機構提供「e 守護服務」，並透過合作機構提供之量測設備，在家就能自行量測生理數據，再由健管師每月關懷追蹤數據、提供健管報告及改善建議；更可定期享有醫師線上諮詢服務，突破地域限制，免於舟車勞頓之苦，更可於防疫新生活下降低出入醫療院所的需求。

若以 40 歲男性投保為例，投保單位日額新台幣 (下同)1,000 元，年繳保險費 65,000 元，每年都可領到樂活健康保險金 6,000 元，最長可至保險年齡 98 歲保單年度末。若符合外溢獎勵標準，自第 4 保單年度起，住院日額保險金可獲得 25% 的增額獎勵。若保險年齡達 99 歲保單年度末且保險契約仍有效時，可獲得祝壽保險金 1,300,000 元。