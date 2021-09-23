三分鐘瞭解 Revuto： 基於 Cardano 的一站式訂閱支付管理平臺

Revuto 是基於 Cardano 構建的訂閱支付應用，希望幫助用戶通過一個平臺管理所有訂閱項目，未來還計劃推出小額借貸等 DeFi 服務。

撰文：Zoe Zhang

付費訂閱模式對於如今的消費者而言並不陌生：Netflix、Spotify 等平臺都擁有大量的訂閱用戶。用戶每月只需支付少量會員費，即可暢享各式各樣的影音娛樂服務。

但隨着訂閱市場的不斷細分，用戶訂閱的項目越來越多，支出越來越高的同時，各類訂閱平臺推出的免費試用陷阱、過於複雜隱蔽的退訂程序等也給用戶高效管理這些訂閱平臺帶來了考驗。

Revuto 是基於 Cardano 構建的訂閱支付應用，旨在幫助用戶能夠通過一個平臺管理所有訂閱項目，獲得更簡便、更高效乃至更實惠的訂閱支付體驗。用戶可使用 Cardano 原生代幣 ADA、Revuto 原生代幣 REVU 和歐元穩定幣 EURR 進行支付管理。此外，未來 Revuto 還引入 DeFi 玩法機制，通過小額貸款支付訂閱費，爲用戶創造收益，降低訂閱費用。

Revuto DApp

Revuto DApp 是 Revuto 構建的去中心化的移動應用。

Revuto DApp 會爲用戶訂閱的每一個項目創建一個 Mastercard VCD：一個 Mastercard VCD 管理一個項目的訂閱狀態，它的外觀和工作方式與普通的訂閱卡一樣，無論是對於項目方還是用戶而言，使用體驗都沒有差別。

Revuto 會向用戶推送即時通知來批准、阻止或者推遲訂閱服務，從而爲用戶避免不需要的訂閱支出，並且在生態支持下，可以享受支付優惠。

在完善產品體驗和邀請機制的營銷策略下，Revuto DApp 上線 14 天內註冊用戶突破 100 萬，這樣的速度無論是區塊鏈行業還是傳統互聯網行業來說，都是令人驚喜的成就。

目前 Revuto 支持訂閱付款，並依靠現有的支付處理器來執行加密貨幣到法幣的互換和處理法幣交易。Revuto 的所有訂閱付款將通過 Mastercard VCD 進行，支持法定貨幣、REVU 代幣和 Cardano 原生 EURR 穩定幣等付款方式，用戶可以質押 REVU 代幣獲得 EURR 穩定幣或者直接在二級市場中購買。

未來，Revuto 將擴大其產品範圍，增加對其他支付應用場景的支持，比如電視賬單、手機賬單或健身房會員資格等。此外，Revuto 還將計劃申請一個支付處理器許可證，進一步減少支付摩擦，消除對第三方機構的依賴。

Revuto 錢包

若用戶選擇加密貨幣支付訂閱費用，則需要下載 Revuto 的錢包。

Revuto 錢包是一個簡單而安全的加密貨幣錢包，支持所有基於 Cardano 的代幣。Revuto 錢包的另一個功能點在於：可以設置自動支付。

爲了方便使用加密貨幣作爲支付訂閱費用的方式，用戶將首先需要在錢包中設置，允許 REVU 或 EURR 穩定幣作爲支付選項，這個過程類似於添加銀行卡作爲網購或訂閱的支付方式。在用戶設置了錢包的定期付款後，錢包將調用智能合約，服務器錢包將在未來的特定時間點將用戶錢包中的加密貨幣用來支付訂閱費用。

用戶可以自由定義服務器錢包可以訪問他們錢包及資金的時間，並手動設置他們希望用於訂閱的加密貨幣的金額限制，這能夠讓用戶更有效地管理加密資產。

Revuto DeFi

此外，通過 Revuto DApp 支付他們的訂閱費，用戶將有機會獲得獎勵，收到現金返還，並可以通過定投加密貨幣的方式申請去中心化小額貸款。小額貸款功能將爲用戶提供方便的流動性，使他們能夠更好地管理他們的現金流，並且永遠不會錯過訂閱付款。

小額借貸平臺的具體玩法如下：

質押

用戶可選擇將持有的 REVU 代幣鎖定在智能合約中獲得質押收益和流動池獎勵。在質押時用戶可以選擇不同的質押時間，有 6 個月、12 個月或 18 個月等選項，不同選項收益率不同，時間越長，收益率越高。這個行爲類似於我們把資產存定期存在銀行，獲得利息收益。

小額借貸

用戶也可選擇將持有的 REVU 代幣代幣抵押到 Revuto 去中心化小額貸款和借款平臺之中，獲得 Cardano 歐元穩定幣。用戶可以借到的金額將取決於存入的抵押品的價值。貸款與價值（LTV）的比例最初將被設定爲 2:1，也就是說，抵押價值 100 美元的 REVU 代幣，用戶將能夠借到價值 Cardano 50 歐元穩定幣。

借款時，用戶將收到新鑄造的 Cardano EURR 代幣（與歐元掛鉤的卡達諾原生穩定幣），借款的償還利息爲 20%；在償還貸款時，EURR 代幣會被同時銷燬，而抵押品會被返還給借款人。如果存入的抵押品在某一時刻不足以支持貸款，那麼質押的 REVU 代幣將被清算。

Revuto R Fund 基金

Cardano 生態訂閱支付應用 Revuto 宣佈推出 200 萬美元基金 R Fund，用於促進 Cardano 生態項目發展。R Fund 的資金不僅提供財務支持，還提供聯合營銷支持、社區和用戶羣支持、幫助在 Revuto Launchpad 上啓動 ICO、黑客松、永久 RFP （徵求建議書）等服務。

Revuto 首席執行官 Vedran Vukman 描述了 R 基金的成立初衷和發展規劃：

隨着 Revuto 社區的持續活躍和大規模增長，我們更加期待 Cardano 生態系統的提升和發展。我們希望每個代幣開發者和創造者在考慮推出他們的產品時，都能利用 Revuto 和 R Fund 獲得幫助。

Revuto 代幣經濟模型

REVU 代幣是 Revuto 在 Cardano 區塊鏈上的實用代幣，總供應量爲 280125000。它的應用場景分爲兩方面：

質押 REVU 代幣參與 Revuto 生態系統的治理；

在 Revuto 的去中心化小額貸款和借貸平臺上作爲小額貸款的抵押品。

REVU 具體分配規則如下：

項目：53%

私募：6%

早鳥計劃：11%

社區公募：15%

團隊和顧問：15%

在 Revuto 生態系統中產生的交易費用和 DeFi 費用產生的收入的 40% 用於 REVU 代幣回購。

Revuto 未來規劃

2021 年 5 月 18 日，Revuto 進行了有史以來第一次在 Cardano 區塊鏈上進行的公開代幣銷售，並完成 170 萬美元的私募融資。據悉，該輪私募融資由 BlackDragon VC 與一些領先的區塊鏈和天使投資人領投。

2021 年第四季度，Revuto 將持續推進 REVU 代幣在國內外各大知名 DEX/CEX 上線的推進工作，並將推出 ERC20 轉換器，實現 REVU/EURR 與 ERC20 代幣的交換。

另外，在引入 DeFi 機制方面，Revuto DeFi 小額貸款系列功能正在緊鑼密鼓的開發之中，預計也將在 2021 年第四季度與大家見面，屆時 Revuto 用戶可通過質押、借貸等一系列玩法在 Revuto 生態創造收益，用於支付訂閱的付費項目，爲用戶帶來便捷、流暢訂閱管理體驗的同時，打造更加良性循環的生態系統。