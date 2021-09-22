創業家集點機制調整改推生活幣 拚打造點數生態圈

國內電商業者創業家 (8477-TW) 今 (22) 日宣布，旗下生活市集原本的紅利集點「集集點」改為「生活幣」，目標把生活幣打造為全通路最好用的點數機制，藉此開啟集客銷售第二曲線，建立生活市集專屬的點數生態圈。

據生活市集統計，近期搭配活動回饋，點數生態圈的效益逐漸顯現，9 月使用點數的訂單於 99 購物節當日增加 3 倍，折抵超過 15 萬點，較平日高出 6.7 倍，整體使用率平均也較 8 月成長 60%。

創業家指出，點數經濟並非新興的行銷亮點，但可因此加深與消費者的連結，是客戶忠誠計畫的執行策略之一，隨著流量和廣告成本急劇上漲、折扣廝殺白熱化，在電商市場中提高客戶忠誠度是營銷關鍵，而點數經濟便是達成這個目標的最佳途徑。

生活市集目前擁有近 800 萬會員數，自 2018 年透過站內點數集集點來經營會員機制，累積至今已發出超過 4 億點，使用率平均達 60%，而站內回購率也達 80%，因此，生活市集此次設計更彈性的優惠結構，目標將點數機制打造成另一個業績增長的火車頭。

創業家說明，在推出生活幣後，將擴大使用的範圍，從原有限制升級為商品可完全折抵至 0 元，並降低獲取條件，其次，提升點數的使用體驗，包括領取引導、使用提醒和使用流程介面，均有大幅的優化，並規劃定期免費贈點、消費高集點的活動，且不綁定自家的支付工具，不限特定金流通路。

創業家目標，除了藉此深耕會員經營，並蒐集到更全面的消費者行為，以精準 AI 推薦模型、識別核心用戶，連帶提升廣告投放效益。