「Columbus- 5」升級前，一文速覽 Terra 黑客松中湧現的有趣想法

這些新鮮想法可能給 Terra 生態版圖的後續發展帶來什麼變量？

撰文：一棵楊樹

頭部公鏈舉辦的黑客馬拉松一直是行業頗爲關注的事件，它是觀察公鏈生態發展活力的絕佳窗口，也是獲取優質項目早期機會的關鍵途徑。最近 Terra 再度舉辦的「Terra Spacecamp」黑客松活動，吸引了來自 DeFi、NFT、GamingFi 等多個熱門賽道的項目參與。

此前《圍繞 UST 的「頂層設計」思路，縱覽 Terra 生態發展概況 》一文中，我們已針對 Terra 生態進行了梳理，提到排隊（待）推出的若干 Terra 生態項目目前大多處於項目完善或 DEMO 階段，預計會在接下來半年左右的時間陸續推出（按照 terra.smartstake.io 的不完全統計，至少在 50 個以上）。

而 9 月 16 日，Terra 生態的主要抓手之一，合成資產協議 Mirror Protocol 正式公佈了自己的「Columbus- 5」合約遷移說明，按計劃 Terra 網絡也將在區塊高度 4724000 處（預計 UTC 時間 9 月 30 日 3:30）正式進行「Columbus-5」升級。

升級之後，這數十個協議就會相繼密集在 Terra 上進行部署，從而爲 Terra 生態版圖的發展帶來新變量。在此之前，讓我們先來了解一下 Terra 黑客松期間湧現出來的有趣想法。

Terra 黑客松項目速覽

Seesaw

Seesaw 是永續期貨協議，允許交易任何有預言機數據喂價的資產，旨在最大限度地提高 Terra 生態各資產的資本效率。

Pluto's Pot

Pluto's Pot 是基於 Terra 的遊戲化慈善抽獎 DApp，它通過獨特的獎金分配模式，以保證贏家以及多樣化的各種獎勵：

每天、每週都會產生頭獎；

所有人抽獎費的 5% 都會轉入 Angel Protocol （鏈聞注：Terra 生態的永久性慈善捐贈協議）；

保證每次抽獎都會有人中獎；

由 Loop （鏈聞注：Terra 生態的 DEX 交易協議）提供流動性資金池；

Terra Chess

Terra Chess 通過具有成本效益安排的智能合約交易設計，旨在讓國際象棋比賽中的每場賽事，都成爲可參與的高賭注遊戲。

Caelum Protocol

Caelum Protocol 是一個關於體育遊戲的去中心化訂單簿。

Hermes Protocol

Hermes Protocol 是 Terra 生態的通知推送服務，它旨在面向 Terra 生態系統的各項協議進行通知推送服務 (稍後將遷移至 Cosmos 鏈)。

所有用戶都可通過綁定地址獲得 Terra 生態 DeFi 協議或 DApps 的及時通知推送。

Nova Terra

Nova Terra 旨在爲所有人構建一個免費、未經審查的內容平臺，讓用戶可通過它在 DeFi 上創建和消費內容，用戶也可以創造任何想創造的東西：

用戶可以利用 Terra 生態系統獲取所有內容的無損訂閱；

用戶可通過 Staking 自己的代幣，以從喜歡的創作者那裏獲得 NFT 形式的內容；

用戶可通過 LUNA 出價購買獨家照片或視頻；

Cryptora

Cryptora 是一個算法交易平臺，它允許投資者在沒有任何代碼基礎的情況下，創建自己的交易算法或直接複製現有的成功交易算法。

Beema Finance

Beema Finance 是一個旨在對接任何使用穩定幣的協議（如 Anchor 協議) 的規範性平臺，致力於幫助用戶的儲蓄資金在 DeFi 世界安全、高效地獲取收益。

它可以讓用戶直接讓他們的銀行賬戶鏈接到對應的 DeFi 協議，而不必擔心協議和錢包的安全、波動性影響、交易費用或繁瑣的存取款操作。

同時它與 Circle 達成合作，成爲支付服務提供商，從而允許通過 ACH 存款和取款（鏈聞注： ACH 全名 Automatic Clearing House ，是美國支付體系中最主要的支付網絡之一， 在美國支付體系中佔據重要地位）。

Zero-Sum Leveraged Protocol Via TerraSwap

「Zero-Sum Leveraged Protocol Via TerraSwap」，也即基於 TerraSwap （Terra 生態交易協議） 的零和槓桿協議，可以爲 TerraSwap 上的交可易資產（MIR、LUNA、mTSLA 等）提供對應的槓桿交易服務。

TNS

TNS 是 Terra 生態的域名服務系統（類似於 DNS、ENS），由 Extraterrestrial Finder （鏈聞注：Terra 生態區塊瀏覽器）團隊開發，旨在提供「.terra」 域名服務。

PIXY

PIXY 是一個連接粉絲和創作者的內容衆籌平臺，它旨在通過將 100% 的粉絲資金返還給內容創作者、藉助治理降低資金風險、賦予新一代創作者權力，來徹底改變現有的內容創作衆籌模式，從而讓粉絲更多地參與項目，並支持新一代的內容創作者。

Apollo Flows

Apollo DAO 是 Terra 生態的收益聚合器，旨在通過 DeFi 策略爲用戶管理相關資產並實現更高的收益，旗下包括 Apollo Safe 和 Apollo Flows。

其中「Apollo Flows」將允許多籤用戶設計和規劃交易流程，並通過多籤操作執行它們。

TrackTerra

TrackTerra 是一個以報稅爲重點的 Terra 交易瀏覽器，它提供了一個可搜索的入口，用戶可通過輸入自己的地址獲得對應地址所有的流水交易記錄，並且還可提供與流行的稅收報表兼容的可導出報告。

Tiny Terra

Tiny Terra 是一個對用戶友好的代幣鑄造和交易平臺，用戶可以鑄造自己的社區代幣，並使用 AMM 進行交易，同時不同的代幣之間也可以進行遊戲化競爭。

Kairos Protocol

Kairos Protocol 是在 Terra 區塊鏈上運行的真實世界的去中心化自治組織（稱爲 kDAO），功能模塊包含：

治理模塊

組織模塊；

官方管理模塊；

金融資產管理模塊；

Licium Rights Engine

Licium Rights Engine 是一個用於可信數字內容許可的去中心化應用，用戶可用它鑄造並授權對應的 NFT，而 Licium 可通過動態收入流來增強 NFT 的所有權，並創建關於其真實性和所有權的可驗證判斷。

Fansquad

Fansquad 是針對創意產業的去中心化衆籌協議，它專爲現實生活而設計，粉絲和投資者可以以衆籌形式支持對應的創意，而無需瞭解其背後具體運行的區塊鏈技術。

Nusic

Nusic 是合成音樂資產協議，旨在將現實世界的藝術家引入 DeFi，它可以鑄造對應的合成音樂資產 (nuAssets)，並進行自由流轉交易。

The Duel Dojo

The Duel Dojo 是一個簡單的 DeFi 遊戲，包含三種模式：

Play 2 Win （戰鬥比賽）

Play 2 Earn （拳擊比賽）

AI 賭博（打賭比賽）

小結

黑客松對於公鏈來講往往既是試金石也是練兵場，公鏈通過黑客松可以整合生態的開發資源，同時黑客松期間也往往會湧現出數量可觀的有趣想法和優質項目，甚至成爲後續生態版圖中關鍵的頭部協議。

就像上次黑客松中 Orion Money、Angel Protocol 一樣，這次的黑客馬拉松也帶來一些有趣的東西。同時伴隨着「Columbus- 5」升級後它們的陸續上線部署，預計也會進一步完善 Terra 的生態願景，並刺激對 UST 的需求，因此值得持續關注。