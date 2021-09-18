〈潛力股〉寶雅最壞狀況已過 Q4有望賺半個股本

受到本土疫情衝擊，美妝生活連鎖通路業者寶雅 (5904-TW) 自 5 月起營收年增幅連 4 黑，第二季單季獲利銳減，不過，隨著疫情趨緩，加上政府將祭出五倍券振興措施，寶雅也重啟展店腳步，法人認為，寶雅最壞狀況已過，第四季迎來傳統消費旺季，單季每股純益 (EPS) 有望回到過往同期 5 元以上水準。

寶雅第二季單季稅後純益 2.85 億元，年減 28.59%，每股純益 (EPS)2.91 元，創 2016 年第三季以來新低。

進入第三季後，寶雅 7、8 月合併營收分別較去年同期衰退 20.9%、12.35%，雖持續陷入衰退，但幅度已有收斂，且 8 月營收已回升至 6 個月來高點，顯示正逐漸脫離營運谷底。

寶雅表示，截至 8 月底全台共有 270 間寶雅、30 間寶家，將持續展店腳步，同時加快數位布局，透過線上線下全通路積極發展，來因應電商滲透加快的趨勢，而在大型連鎖美妝店的優勢下，寶雅線上平台首波上線品牌即多達 500 個，搶市力道不容小覷。

隨著五倍券將上路，百貨業均已摩拳擦掌準備搶攻龐大消費大餅，法人指出，若根據去年 7 月發行三倍券後寶雅同店銷售呈季增 16% 的幅度來看，可預期，寶雅第四季營運將出現更強勁的成長動能。