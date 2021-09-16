五分鐘讀懂「Noun」：每日隨機鑄造並不間斷拍賣的 NFT 新實驗該怎麼玩？

NFT 的新玩法不斷湧現， Mirror.xyz 首席技術官介紹了一種每日隨機鑄造和拍賣的 NFT 新物種。

撰文：Graeme Boy，Mirror.xyz 項目首席技術官

編譯：Perry Wang

NounsDAO 是一個 NFT 項目，它將僞隨機生成圖像，並結合拍賣、社區治理和一種新穎的渲染技術，每個 NFT 被稱爲一個 Noun （名詞），且每天都會鑄造一個 Noun，持續時間不限。

所有 Noun 都被拍賣，銷售收入進入項目金庫。NounsDAO 已經在 DeFi 治理協議基礎上進行了修訂，使 Noun 的持幣者創建關於金庫基金和協議升級的提案，並對其進行投票表決。

截止撰寫本文時（2021 年 8 月 24 日），該項目金庫中有 2,074.0122 ETH （約 688 萬美元），此時該項目運行了 15 天。第一個財政提案是向各種慈善機構捐贈 30 ETH （約 10 萬美元）。

NounsDAO 協議中有四個機制值得着墨強調，其中每個機制都包含一些創新理念，具體是：拍賣、特徵生成、渲染和治理。

三個 Noun 的實例 ， 在 SVG 中呈現 - 每個 Noun 都有獨特的背景、身體、頭部和配件。

Noun 的拍賣

Noun 的生命週期始於拍賣的創建 : 拍賣行鑄造了 Noun, 這個拍賣行是 Zora/Mirror 的簡化版，只接受 ETH 出價。

每一次只拍賣一個 Noun，每次拍賣持續至少一天。拍賣結束後，會立即創建新的拍賣——這意味着在任何時候都只有一個 Noun 在拍賣。

每次拍賣都有底價，但目前設置爲可以忽略不計的 1 wei。新出價必須將當前出價提高至少 2%，否則不予生效。每個 Noun 通常以 100 到 150 ETH （約 30 萬美元到 50 萬美元）的價格拍出。

如果在最後 5 分鐘內有人出價，拍賣時間則延長 5 分鐘。當拍賣結束時，Noun 從拍賣合約轉移給出價最高的競拍者。

Noun 的生成

一個 Noun 由 5 個特徵組成：背景、身體、配飾、頭部、眼鏡。

創建 Noun 時，協議會生成一個隨機整數，來表示這些特徵中的一個，從而使新的 Noun 與其他 Noun 區分開來。每個特徵的理論最大值是 2^48 - 1，但實際上它受限於已上傳到協議中的這一特徵的圖像數量。

每個 Noun 都有一個唯一的 ID，可用於查看其特徵。特徵存儲在名爲 NounsToken 的核心合約中，該合約也負責持有用戶的餘額。這些特徵的實際圖像渲染是脫鉤的，寄存在名爲稱爲描述符的智能合約上。該項目可以通過治理提案，對該合約進行更換（除非治理已選擇將其鎖定）。

每個 Noun 的特徵值目前都在 NounsToken 智能合約中公示。

Noun 的渲染

這就是 NounsDAO 在技術上令人入勝的地方。

爲每個特徵生成的整數，可以調出存儲在另一個名爲 NounsDescriptor 的智能合約中的圖像。圖像是以名爲 RLE 的無損數據壓縮格式存儲爲字節串，最終可通過合約渲染呈現爲 SVG！

當 UI 調用 tokenURI 時，智能合約將從這些壓縮的 RLE 數據派生的 SVG 予以返回。這一手段之前未曾在任何區塊鏈藝術項目中出現過，值得後來者參考。

tokenURI 返回渲染一個高保真圖像所需外全部數據，無需從鏈下調用任何對象。

由於 Noun 的渲染與核心的 Noun 合約保持脫鉤，如果發展出新的壓縮或渲染技術，則可以對該功能予以改進和更換。

如何治理？

NounsDAO 通過修改 Compound 協議的 Governor Bravo 合約來進行社區管理。主要修改爲使用 ERC721 餘額而不是 ERC20 餘額進行投票。

第一個治理提案是「分別向 6 家慈善機構捐贈 5 個 ETH」，看起來該提案會在一致同意的情況下獲得通過。

NounsDAO 與 Governor Bravo 合約還有兩個細微的技術差異：

在代幣傳輸期間，委託通過 Hook 函數移動，而不是通過傳輸方法本身移動。

如果該帳戶尚未委託，則設計爲向帳戶所委託代表返還代幣的函數會將資產返回帳戶本身。這大概是一種改進。

從技術層面進行評估

NounDAO 代碼很乾淨，採用了著名的開源庫和很先進的 Solidity 語言編寫。方法表達簡單，但也包含一些執行良好的創新。

可升級性是通過將函數脫鉤爲單獨的合約，並使指向這些合約的指針可管理，而具體實現的，而不是通過代理委託方法。流程因此變得簡單，同時仍然允許架構的外圍部分（如 Noun 的渲染）可以更新換代。

渲染方法本身很有創新性，值得多瞭解一下。NounsDAO 已經找到了一種通過 SVG 完全在鏈上渲染複雜圖像的方法，在包括 CryptoPunks 在內的大多數其他 NFT 項目的基礎上實現了技術的進步。

我個人已經閱讀了這個項目中的每一行代碼，沒有發現任何錯誤。但這並不意味着沒有，可能仍然值得進行正式審計。總體來說，這個 DAO 創建的智能合約以及整個產品的創新給我留下了深刻的印象。

案例研究：Noun 17 的拍賣及可能產生的用例

NFT 收藏品（例如 Noun、CyberPunks 等）通過代幣所有權讓社區擁有可驗證的會員資格。

Mirror 之類的社交論壇可以用所有權驗證會員資格，使這些社區內的帳戶聲音合法化，從而爲匿名化身產生社會資本——在無需透露背後主人的身份情況下。匿名個人因此能可靠地協調、處理和推動羣體價值——這是全球性集體行動領域的創新。

購買可收藏的 NFT 意味着對社區的投資。8 月 24 日，一個賬戶在 NounsDAO 的 NFT 項目中投資了 140 ETH（約 450,000 美元），通過拍賣購買了第 17 個 Noun。如果該 NFT 的轉售價值不斷增加，而該賬戶繼續持有 Noun 17，其傳遞的信號會隨着進一步增強。我們可以通過查看他們的 交易歷史 來驗證這個信號。

買家購買 Noun 17 後，還做了一件值得注意的事情：他們創建了一個名爲 Noun 17 的 Twitter 帳戶——好像是在代表這個 Noun 發聲。截止撰寫本文時，該 Twitter 帳戶只有 95 個關注者，遺憾的是我們無法在 Twitter 上驗證 NFT 的所有權。但是在 Mirror 上，我們可以驗證所有權。

此次拍賣的反思

Mirror 是一個加密原生的內容發佈平臺，賬戶與以太坊地址關聯，因此我們可以驗證作者是否擁有 NFT，例如 Noun。

通過驗證所有權，使作者合法地成爲社區成員。隨着越來越多的加密原生社交網絡上線，可收藏 NFT 的持幣者將有更多的空間和形式來自我表達——催生出爲化身創建多個側面身份的項目。Noun 可以通過在 Mirror 等論壇進行自我表達來產生出身份。

Noun 領袖力

Mirror 也有一個衆籌工具，DAO 可以在這裏出於各種原因籌集資金。一家名爲 BLVKHVND 的出版物剛剛用它 籌集 了 337.75 ETH （約 100 萬美元），建立了他們的在線遊戲公會。

儘管 NounsDAO 已經可以協同管理一個龐大的金庫，但這些工具賦予每個 Noun 的持幣者自主權，可以利用自己的社會資本來行使領導權。

當我們將這一實踐從 Noun 推廣到每個 NFT 社區時，屆時社交網絡可以通過以太坊賬戶驗證用戶身份，並不可避免地釋放出巨大能量。