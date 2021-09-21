信音拿下印度新創電動機車廠大單 明年產能衝千萬輛

連接器廠信音 (6126-TW) 車用及綠能領域再傳捷報，打入印度新創電動機車大廠，並在近日開始小量出貨；且隨著客戶打造全球最大電動機車工廠，明年年產能可望達千萬輛規模，信音為主要連接器供應商，出貨迎來爆發性成長。

信音的客戶目前推出兩款電動機車，預購首日即湧入超過 10 萬輛的訂單，並在 9 月中旬開始銷售；信音也證實，近日開始小量出貨，防水連接器產品用在電源跟訊號傳輸，且為獨家供應商，隨著客戶放量，出貨可望迎來顯著成長。

據了解，信音的電動機車客戶是從印度網路叫車服務母公司拆分出來，並獲得世界級投資基金肯定，包含新加坡淡馬錫、日本軟銀以及 Tiger Global 和 Matrix India 等都有入股及參與融資計畫。

此外，該客戶也投資 240 億盧比，在印度泰米爾納德邦 (Tamil Nadu) 建立新廠，目標年產量 1000 萬輛電動機車，明年底前將全數商轉，屆時將占全球電動機車年產量 15%，成為世界上最大的電動機車工廠。

在汽車方面，除了原有的 2 家歐系豪華車品牌，今年又新增 1 家客戶，同樣是歐洲豪華車品牌，並已放量出貨，同樣供應中控台充電及傳輸用的 USB Type C 連接器，也帶動整體車用營收顯著成長。

從營收占比來看，目前信音車用及新能源共 14%，較去年 1 成有所提升，另外筆電佔比 55%、智慧音箱等消費性電子 29%，其他 2%；信音表示，筆電以及音箱等產品受到 WFH 以及缺料影響，預計下半年動跟上半年差不多，營收成長動能主要還是來自新布局的車用及新能源領域。