〈台股盤後〉航運股虎頭蛇尾 量縮觀望力守十日線

美股中止連日跌勢，周一反彈收紅，激勵台股今 (14) 日早盤同步上攻、一度衝破 17500 點關卡，在晶圓雙雄翻黑下，電子股由聯發科領軍走強，鋼鐵族群漲多回檔，航運股虎頭蛇尾，市場觀望氛圍濃，指數開高震盪走低，終場下跌 11.41 點，收 17434.9 點，成交量仍低於 3000 億元，僅 2572.29 億元，力守十日線。

觀察電子權值股表現，台積電早盤開高後，在平盤上下震盪，小跌 0.33%，收 613 元，聯電相對弱勢，下跌 1.2%；盤面由聯發科領軍電子股上攻，上漲 2.16%，衝上 947 元，重回台股市值第二大，股王矽力 - KY 也飆漲超過半根停板。

鋼鐵族群連日強漲後，今日暫時休兵，中鋼構大跌 7%，海光、燁輝、志聯、佳大同步下挫 4%，盛餘、豐興、新鋼、美亞、中鴻跌幅都超過 3%。

航運族群早盤開高後，遭賣壓出籠襲擊，股價虎頭蛇尾，貨櫃三雄同步大跌，長榮大跌 6%，陽明跌逾半根停板，萬海也下挫 4%，四維航、中櫃、志信、台航等，表現同樣弱勢。

盤面資金持續輪動，撤出航運、鋼鐵股後，轉往化工、紡織族群，中華化、永光叩關漲停，勝一飆漲 8%，三福化也大漲 6%，三晃、和桐、聚和、永捷漲幅都超過 4%。

法人指出，台股持續量縮盤整，受到中秋長假將至，加上美國聯準會將釋出最新動態，不確定因素多，導致市場觀望氛圍濃，預期中秋節長假過後，大盤才會有較明顯的買盤進駐。

