〈鉅亨幣圈理財〉5分鐘啟動幣圈懶人投資術-Bincentive註冊認證教學

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1. 從 Bincentive x 鉅亨網會員專屬註冊頁進入，輸入真實電子信箱作為登入帳號，設定並確認密碼。推薦碼為：Anue，完成後點選「註冊」。滑動拼圖到正確位置完成智能驗證。

2. 輸入使用者名稱、地區、手機號碼，並進行帳號驗證。

3. 點選「驗證」，輸入手機以及電子信箱分別收到的六位驗證碼，完成帳號驗證，並進行下一步身份驗證。

4. 身份驗證需上傳證件的正反兩面照片，以及「手持身分證和手寫紙的自拍照」。手寫紙上需書寫「僅限 Bincentive 使用並附上日期。」

5. 手動輸入身份驗證以及個人資訊，按送出後便成功提交啦！

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當通過等級 1 身分驗證，您就可以開始申購平台架上的產品囉！