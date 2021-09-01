【永豐期貨】半導體類股撐盤 台股呈狹幅震盪整理

期貨走勢

台指期週三上漲 19 點至 17474 點。價差方面，台指期轉為正價差 0.01 點，電子期轉為正價差 0.01 點，金融期逆價差縮至 - 3.74 點。現貨部分，三大法人買超 170.91 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 891 口至 - 10581 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 1035 口至 - 20199 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 2522 口至 - 11326 口。

週二公布美國 8 月消費者信心指數為 113.8，降至 6 個月新低，主因為對 Delta 變種病毒的憂慮，美股四大指數皆收黑，道瓊下跌 0.11%，標普 500 下跌 0.13%，那指下跌 0.04%，費半下跌 0.83%。台股今天週結算呈現狹幅震盪整理，盤中一度回測季線支撐，最低來到 17415.52 點，所幸在半導體類股撐盤下使跌幅收斂，加權指數終場下跌 0.09%，收 17473.99 點，權值股來看，台積電漲多拉回，下跌 0.16%，收 613 元，聯發科及聯電則分別有 2.89%、1.58% 的漲幅，收 927 元及 64.1 元，傳產及航運類股較為疲軟，其中貨櫃三雄長榮、陽明、萬海都下跌逾 5%，金融股也在連日強勢後拉回整理，整體來看，台股均線呈仍呈多頭排列，但仍需觀察成交量是否能放大跟上，此外也要留意縮減購債的不確定性，及全球新冠肺炎變種病毒持續肆虐，投資人宜做好停損停利。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17400 點，賣權未平倉最大量集中在 11200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.39 降至 1.22。VIX 指數上漲 0.02 至 19.18。整體選擇權籌碼面偏空。 (永豐期貨研調)



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