Aave 宣佈即將推出跨鏈治理橋，並已創建了一項有關 Aave Polygon 市場的提案來測試跨鏈治理工作流程的可行性。

撰文：Karen

在以太坊上多數 DeFi 項目逐步尋求向多鏈擴展的同時，跨鏈治理的重要性卻往往被忽略了，如何在以太坊上完成治理活動後將結果應用到其他網絡上，是所有進行多鏈佈局或者計劃進行多鏈拓展的應用必須面對的問題。上週，Aave 正式公佈了推出跨鏈治理橋的計劃，並公開了跨鏈代碼庫，以在以太坊上實現真正的跨鏈治理。

在正式介紹 Aave 跨鏈治理橋之前，我們有必要先了解下 Aave 的 治理架構，在 Aave 社區治理流程中，社區創建 Aave 改進提案（AIP），然後經討論和同意之後，提交至鏈上並供代幣持有者進行投票治理。另外，作爲對協議的初始保護措施，由社區多重簽名控制的監護人賬戶能夠在提案執行之前取消提案。在具體治理過程中有以下兩個主要組件：

主治理合約，允許用戶創建提案，另外，AAVE 持有者可以對這些提案進行投票；

執行人合約，若提案獲得通過，將通過時間鎖實施和執行 AAVE 持有者批准的任何提案，並定義每個特定提案的實施參數。

Aave 治理架構

而如若一個項目爲多鏈部署，以太坊網絡上通過治理做出的決定應用到其他網絡就需要藉助兩個網絡之間的橋來實現。

Aave 治理跨鏈工具中，橋執行人合約（Bridge Executor Contract）會起到核心作用。以 Aave Polygon 市場爲例，目前 Aave Polygon 市場仍由多重簽名控制，但通過治理跨鏈工具，在以太坊上 Aave 上的治理進程獲得通過後，橋執行人合約能夠促進在其他鏈上的一系列操作，包括排隊、延遲與執行邏輯，具體流程爲：

以太坊端，系統從 Aave 治理執行人接收到提案數據；

在 Polygon 端，系統接收由以太坊端橋接過來的提案數據；

在經過一個額外的時間鎖窗口後，提案在 Polygon 上執行。

Aave Polygon 跨鏈治理架構圖

具體技術細節可參考 https://github.com/aave/governance-crosschain-bridges。

Aave 已經提交了一份用來測試跨鏈治理工作流的 提案，希望能夠證明通過 Aave 以太坊治理能夠控制 Aave Polygon 市場的可行性。若該提案能夠在以太坊上獲得通過，就會發布一條跨鏈消息至 Polygon 網絡，Polygon 網絡上，橋執行人接收並對此排隊，之後監護人（guardian）地址有三天時間可以取消該提案，三天之後，該提案就能夠在 Polygon 上執行。

當然，目前的測試提案不會對當前的 Aave Polygon 市場生態系統或 Aave 協議的任何其他部署進行實質性更改，僅是對跨鏈工作流程的一個測試。除 Polygon 之外，目前 Aave 跨鏈橋存儲庫還支持橋接至 Arbitrum，不過，Aave 尚未支持 Arbitrum。

![三分鐘速覽 Aave 跨鏈治理橋：如何將以太坊上治理結果應用到多鏈](https://img.chainnews.com/material/images/1ba2203f661e599f8080a3ed0e3497b5_vmULsCr.jpg_潛在的 Aave Arbitrum 跨鏈治理架構圖_

值得關注的是，Aave 開源了跨鏈治理橋的代碼庫，允許任何人構建自己的跨鏈橋。該治理橋還通過了 MixBytes 的審計。除此之外，Aave 還開源了其前端用戶界面和 UI 緩存服務器以及用戶界面工具包。

伴隨着跨鏈治理橋的部署，Aave 或將爲其他項目打開跨鏈治理的新範例。當然 Aave 還在持續探索多鏈策略。在本月初，Aave 創始人 Stani Kulechov 還在 Chainlink 的智能合約峯會上 表示，考慮將其市場擴展到以太坊和 Polygon 之外。Kulechov 表示，可能通過 Neon Labs 的 Solana EVM 兼容方案部署在 Solana 上，同時也在探索部署在 Avalanche、Optimism 等網絡上。