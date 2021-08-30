〈建大展望〉越南廠訂單排至明年6月 復工後將拉升產能出貨

輪胎廠建大 (2106-TW) 受惠車市回溫，輪胎需求暢旺，總裁楊銀明指出，現在生意非常好，但越南廠受當地防疫政策影響而停工，只能以既有庫存出貨；董事長楊啟仁表示，越南廠訂單已排至明年 6 月，待復工後，當務之急是將該廠產能快速拉升至原定規模，以因應客戶需求出貨。

建大目前在越南共有 2 座廠房，均位於同奈省內，一廠坐落湖奈工業區、二廠則是在江田工業區。受到越南同奈省的三就地原則影響，越南子公司從 7 月 22 日起停工，並延至 9 月 3 日才可望復工。

楊銀明指出，越南廠是建大各廠區中營收規模最大、獲利最佳者，月營收貢獻約 6 億元，占集團整體產能比重約 25%，8 月受當地政府政策影響而停工，只能調配既有庫存出貨，正評估是否要透過中國廠區調配協助，但仍有關稅問題要考量。

楊啟仁則說，越南廠目前產能包括轎車胎、機車胎、自行車胎與工業車胎等，能透過其他產能支援的就盡量支援，但其中轎車胎因受模具限制，無法迅速調配產能出貨，影響較大。

建大越南廠轎車胎產能目前 1 萬條，訂單已排到明年 6 月，預計年底、最慢明年初將產能拉升至 1.5 萬條，明年中再進一步擴增至 2 萬條。楊啟仁表示，最終目標是拉升至 2.5 萬條，並在旁邊土地再蓋新廠。