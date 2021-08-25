三分鐘瞭解 HydraDX：波卡生態跨鏈流動性協議

HydraDX 正着手建立多重資產流動性池，以匯聚 DeFi 世界中不同鏈和不同協議中割裂的流動性。

撰文：Spike Chen

儘管 DeFi 市場從 2020 年開始就一直在顯著增長，然而現階段的 DeFi 還是很難在各個方面滿足所有用戶的需求。比如，用戶的交易選項會由於孤立區分的衆多流動性池，被禁錮在特定的交易對中，這種情況時不時地就會對用戶們造成困擾。而當我們在談論 DeFi 時，幾乎不可能略過流動性，這個對於去中心化交易所至關重要的話題。但是，屬於不同的指定交易對的流動性池之間缺少互操作性，這也連帶產生了另一個問題，那就是各種加密貨幣的交易深度不足。而且，如果是涉及到跨鏈交易的話，各個不同 DeFi 生態中對應的流動性池的深度就會顯得像金魚缸一樣淺，這就會使得用戶體驗更加的令人沮喪。

目前，加密貨幣生態的整體架構非常的低效且死板，某些程度上依然像傳統金融一樣。市場中的資產像大洋中的一座座孤立島嶼一樣被分隔開。讓我們回憶一下創造去中心化金融的初衷，我們想要通過不斷髮展進化的區塊鏈技術重新構建一個金融系統，而不是簡單地複製傳統金融的運作方式，創建幾個互相競爭的加密貨幣交易所而已；我們是想要創建一個超越極限的去中心化金融生態，它擁有着足夠的深度和流動性，並且彼此相連的，屬於流動性的一片「汪洋」，而不再僅僅是流動性「池」。這就是 HydraDX 想要達成的目標。

HydraDX 是一個以 Substrate 爲基礎，並部署在 Polkadot 上的跨鏈流動性協議，該協議的任務就是爲用戶們提供一個支持所有加密貨幣之間絲滑交互的去中心化平臺。HydraDX 團隊正着手於建立有史以來第一個多重資產流動性池，HydraDX Omnipool。藉助於 Omnipool，HydraDX 打破了資產必須在各個分割的流動性池，通過特定的交易對才能進行交易的傳統概念。HydraDX 的原生代幣 HDX 被用來作爲在 Omnipool 中的代理服務，決定各種不同加密貨幣之間的相對價值，由此 HydraDX 建立起一個具有唯一統一標準的跨鏈整合流動性池。

說起 HDX，它在整個 HydraDX 的設計中作爲基礎資產。它的基本模型受到了 Bonding Curve （聯合曲線）的啓發。HDX 代幣通過 HydraDX 協議進行挖礦得到並由協議本身進行持有，所以協議本身就是流動性提供者，這讓 HydraDX 的 Omnipool 具有了兩面性：同時具有流動性提供者的一面以及本身作爲協議的一部分。在 Omnipool 中，繁多的數字資產可以藉助與 HDX 的相對定價，決定他們互相之間的相對價格，這也讓 HDX 在這裏充當了價格預言機的角色。另外，用戶們不再必須提供成對的兩種不同貨幣。舉例來說，如果 Alice 想要用 DOT 購買 HDX，她只需要向 Omnipool 中加入單一資產 DOT，然後她用來從 HydraDX Omnipool 的協議層購買 HDX 的 DOT，就會變成 HydraDX 協議的資產，這樣以來，協議本身也就成了流動性提供者。

HDX 提供了流動性池中初始價值的 50%，另外 50% 的初始價值則由來自於其他流動性提供者的外部資產提供。這些資產根據算法按 1:1 的比例保持着，而 HDX 直到它們被購買前都會被保留在流動性池中。舉個例子，Alice 購買了價值 1 BTC 的 HDX，Bob 購買了價值 10 ETH 的 HDX。一旦這兩筆交易完成，HydraDX 就開始提供 BTC 和 ETH 的流動性了，並且同時還賺取作爲流動性提供者的費用。這說明 HDX 將會以注入流動性池中用以購買 HDX 的各種不同加密貨幣作爲儲備支持。當不同的代幣被存入或取出時，HDX 也會對應地產出或被銷燬。

除此之外，HydraDX 還想出了一套簡練的方案，用以解決用戶交易過程中十分麻煩的滑點問題。爲了達成這點，HydraDX 團隊通過在單一區塊中不引入 AMM 機制，直接消除對手交易，將 CLOB (Central Limit Order Book) 匹配的高效性和 AMM 的優點結合到一起。

與其他同樣傑出的項目，比如 Uniswap 或 Balancer，相比，HydraDX 還創新性地打破了它們固有的陳舊、人爲設定的交易形式的界限。通過原生代幣 HDX 這一設計，HydraDX 處理起這些適應性問題時，就像是在模仿大海一樣無形的有機體，時而擴展，時而收縮，不斷地適應當下的環境，而不是保持僵硬的結構，一成不變。HDX 使得 HydraDX 可以處理任何加密貨幣資金流入和流出，從而不斷調整自身。

HydraDX 通過賦予整個 DeFi 生態中的長尾資產新的活性，向所有 DeFi 用戶們展示了一片屬於流動性的汪洋大海；同時 HydraDX 也將在插件式中間件扮演極爲關鍵的角色，爲每位用戶帶去更爲順暢的交易體驗。