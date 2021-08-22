一張圖讀懂風險投資公司 Ribbit Capital 投資版圖

Ribbit Capital 是一家成立於 2012 年的美國風險投資公司，專注於個人金融、保險、軟件與加密服務行業等領域。

創始人 Meyer (Micky) Malka 曾創辦了證券和投資經紀公司 Heptagon Group 以及拉丁美洲首家在線金融服務經紀公司 Patagon.com。在 2000 年 Patagon.com 以超過 7 億美元的價格被收購後，Malka 曾就職於西班牙和德國在線銀行 OpenBank 任職臨時 CEO。並在 2012 年正式創建了 Ribbit Capital。

Ribbit Capital 在創建之初推出的首支基金目標設定爲 9000 萬美元，在隨後的九年時間 Ribbit Capital 的投資版圖不斷擴大，目前規模已經達到了近 43 億美元。該公司的投資組合中不乏一些廣爲人知的明星企業，當中就包括著名的 Robinhood 以及 Coinbase，此外 Ribbit Capital 還參與了 Lightning Labs 的早期投資。

除了提升金融科技初創企業的地位外，Ribbit Capital 還投資了大量以加密貨幣爲重點的初創企業，比如知名的區塊鏈數據分析團隊 Chainalysis 等。如今，它投資的加密服務初創公司已經達到了 14 家，這些公司橫跨了五個垂直領域。爲了更直觀地探尋 Ribbit Capital 的投資足跡，鏈聞整理出了 Ribbit Capital 的投資版圖。

投資項目簡介

Coinbase：創建於 2012 年，是全球訪問量最大的主流數字貨幣交易及區塊鏈綜合服務平臺，已於今年 4 月在納斯達克掛牌上市，截止發文時市值超 529 億美元。

Robinhood：成立於 2013 年的金融服務公司，以免交易佣金著稱，今年 7 月以 320 億美元估值在納斯達克上市。

CoinSwitch Kuber：印度加密貨幣交易所，今年 4 月完成 2500 萬美元 B 輪融資。

NYDIG：位於紐約的數字資產投資集團，提供在數字資產市場上完全許可、機構級服務質量的投資管理、託管與執行服務，今年 4 月完成 1 億美元融資。

Fireblocks：針對需要移動數字資產的機構交易者，將交易平臺、OTC、交易對手、熱錢包、託管整合至一個平臺，今年 7 月完成完成 3.1 億美元融資，估值達 20 億美元。

Figure Technologies：是一家專注於在其私人區塊鏈上發行房屋淨值信貸額度（HELOC）的金融科技公司，今年 5 月以 32 億美元的估值完成 2 億美元的 D 輪融資。

Xapo：位於瑞士，提供在線比特幣錢包、離線冷儲存和基於比特幣的借記卡三種服務，服務覆蓋全球。

Revolut：位於英國的數字資產銀行公司，主要提供數字銀行賬戶和其他多種金融服務。今年 7 月以 330 億美元估值完成 8 億美元融資。

Cross River Bank：是一家美國國家特許商業銀行公司，尋求通過合規來授權其機構客戶

和技術解決方案。

Chipper Cash：是一家專注於非洲國家間跨境支付的金融科技公司，該公司還提供比特幣兌換服務，今年 6 月完成 1 億美元 C 輪融資。

Ballet：Ballet Crypto 是世界上首個多幣種非數字化物理錢包，具有 100％ 離線存儲功能。

Lightning Labs：是一家專注於開發比特幣二層擴容解決方案的公司，去年 2 月完成 1000 萬美元的 A 輪融資。

Blockstream：旨在擴大比特幣協議層功能的公司，主導研發側鏈的擴展機制，以連通比特幣與其他競爭幣區塊鏈。

Chainalysis：成立於 2014 年，主要爲加密貨幣交易所、國際執法機構、以及其他客戶提供比特幣交易分析軟件，今年 6 月 以 42 億美元估值完成 1 億美元 E 輪融資。