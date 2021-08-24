潤泰新上半年獲利破百億 南山人壽巨額貢獻

潤泰新 (9945-TW)8/12 公布半年報，在轉投資南山人壽貢獻下，推升獲利飆破百億元，創下近八年新高，每股稅後純益高達 7.16 元。第 2 季營收達 63.54 億元、年增 68.5%，稅後純益達 37.82 億元，較去年同期大增 1.5 倍，每股純益達 2.6 元。上半年營收達 115.92 億元，較去年同期 76.28 億元增加 51.9%，毛利率為 20.9%，稅後純益達 104.10 億元，較去年同期 44.3 億元激增 1.3 倍，每股稅後純益達 7.16 元，大幅優於去年同期的 3.05 元。

潤泰新 7 月營收達 29.25 億元，較去年同期大增一倍，累計前七月營收達 145.37 億元、年增 58.6%。

潤泰新表示，雖然今年本業營運入帳個案較少，不過業外光是南山人壽貢獻，讓今年上半年營運創高峰；今年板橋江翠「潤泰文樺」完工入帳，該案在 6 月開始交屋，預計 8 月為入帳高峰，今年第 3 季為營運高峰。

明年營運初估可挹注營收，包括「潤泰敦峰」、「松濤苑」兩大成屋案外，還會新增「潤泰鼎峯」、「潤泰文樺」、「犁和段公辦都更」、「青田街案」等完工新案，明年營建本業確定轉強。

潤泰新未來十年集團儲備了充足的業績動能，推案規模總銷售面積將超過 10 萬坪，換算可推案金額初估破 1,000 億元，未來十年業績來源無虞。

今年下半年預計推出三大新案，包括台北市大安區的「潤泰大安富陽」、「青田 618」及位於信義區的「潤泰信義」等建案也會陸續推出，三大案賞屋地點將在 CITYLINK 松山壹號店 3 樓所開設新建案聯合展示中心。

潤泰新表示，除了轉投資南山人壽挹注外，旗下子公司潤弘業務正於大量施工階段，在本業有建案交屋認列，以及潤弘貢獻之下，營運將持續強勁。

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