紐西蘭央行按兵不動，紐元擴大跌幅

紐西蘭央行宣佈維持利率不變後，周三早盤紐元兌美元已跌至年內新低，如果全國封鎖 延長到本周末之後，紐元空頭將會受到鼓舞，進一步推低匯價。

紐西蘭央行 (Reserve Bank of New Zealand) 今日意外決定暫不上調基準利率，紐元兌美元 反彈未果，延續週二跌勢。

本周稍早時我們曾驚嘆於紐元 8 月份的強勁開局，紐元是本月以來相對美元表現最好的 G10 貨幣。從月初到 8 月 16 日（周一），紐元兌 G10 貨幣全線走強。

然而，紐西蘭卻出現了一例本土確診案例。 這是紐國今年 2 月以來首次發現的社區感染案例，政府下令實施為期三天的全國封鎖， 使紐元遭遇重挫。紐元兌若干 G10 貨幣回吐了月內大部分的漲幅，目前，紐元兌日元和 美元等避險貨幣已由漲轉跌。

受封城消息拖累，富拓紐元指數跌破 50 日移動均線，紐西蘭央行周三選擇按兵不動後， 該指數跌幅進一步擴大。紐元指數的走勢表明，紐元似乎對下跌風險更敏感，要重返上 周水準並不容易。

富拓紐元指數由包含紐元的六個貨幣對按相等權重組成：

• 紐元兌美元 (NZD/USD)

• 歐元兌紐元 (EUR/NZD)

• 英鎊兌紐元 (GBP/NZD)

• 紐元兌瑞郎 (NZD/CHF)

• 紐元兌加元 (NZD/CAD)

• 澳元兌紐元 (AUD/NZD)

為何紐西蘭央行的決定讓市場感到失望？ 由於先前紐西蘭經濟重啟進展順利，紐西蘭央行看起來已準備好在本周上調基準現金利 率，且有足夠的跡象表明紐央行升息在即： • 2021 年第二季紐西蘭失業率降至 4%，與 2019 年第四季疫情前的數據持平

• 第二季私營部門薪資（不包括加班費）上漲 0.9%，是 13 年來的最大漲幅。 • 消費者價格指數漲幅超過央行設定的 1-3% 的目標區間（第二季通膨率為 3.3%） 簡而言之，經濟狀況已經符合升息所需的條件。市場甚至預期今年底前會有兩次升息。 紐西蘭央行也表現出升息意向，以防止經濟過熱並抑制物價過快上漲。

疫情反彈給經濟帶來下行風險 疫情重現給紐西蘭經濟、央行政策前景和紐元帶來了嚴峻風險。 紐西蘭的這名新病例已確診感染 Delta 變種病毒，自昨天以來又新增 6 例，不禁讓人聯想 在塔斯曼海彼岸的澳洲疫情。Delta 病毒擴散嚴重拖累澳洲重啟經濟的努力，投資者擔心 紐西蘭也會發生同樣的情況。 而且，紐西蘭的疫苗接種推進速度較慢，遠低於英國 (66%)、美國(56%) 甚至鄰國澳洲 (30%)的疫苗接種率。目前，只有不到 20% 的紐西蘭人完成了疫苗接種。這意味著紐西蘭 政府抵禦病毒傳播的最佳工具就是實施“硬封鎖”，也不得不面對隨之而來的整體經濟 復甦放慢。

紐元能止跌反彈嗎？ 儘管疫情導致紐西蘭央行暫緩升息行動，但預計其今年仍將收緊政策，可能在 2021 年剩 下的兩次政策會議上實施：一次在 10 月，另一次在 11 月。紐西蘭央行主席奧爾 (Adrian Orr) 今天的講話一定程度上安撫了紐元多頭。 但不得不說，從現在到央行最終升息之間，還存在巨大的不確定性，那就是 Delta 變種病 毒的傳播情況。如果全國封鎖時間延長並對經濟復甦產生負面影響，最終可能也會推延 紐西蘭央行的升息時間表，料會給紐元帶來更大的下行壓力。

在紐西蘭央行宣佈維持利率不變後，周三早盤紐元兌美元已跌至年內新低，如果全國封 鎖延長到本周末之後，紐元空頭將會受到鼓舞，進一步推低匯價。

另一方面，對於紐西蘭多頭而言，需要看到的是疫情得到控制的曙光，即政府官員透露 本次封鎖只會是 “短期封鎖”。政府若發出“警報解除” 類的信號後，紐元便可能開始 大幅回升，收復近期失地。

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