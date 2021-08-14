將取代 Connext Vector 的跨二層交易方案 Nxtp 有什麼優勢和取捨？

Connext 新推出的跨二層交易方案 Nxtp 與年初上線的 Vector 最大不同是僅使用鏈上數據，不引入鏈外數據，但不適合小額交易。

撰文：潘致雄

作爲爲數不多的專注解決二層網絡之間互操作性的團隊，Connext 在今年年初在主網上線了 Vector 的 0.1.0 版本，而在上週該團隊又推出了 Nxtp，該方案完全採用鏈上數據模式以提升系統穩健性，併爲開發者提供了跨 L2 網絡進行智能合約互相調用的可能性。

Nxtp 協議的全稱是 「非託管跨鏈傳輸協議」（Noncustodial Xchain Transfer Protocol），所以該名稱也很好的解釋了協議的特點：非託管、專注於跨鏈。不過該方案的設計也因此做出了一些取捨，比如大規模的小額支付仍然更適合用 Vector 來實現。

Connext 的 Logo 已更新

此前 Connext 於今年 1 月在主網上線了 Vector 的 0.1.0 版本，該方案使用了狀態通道技術，允許資產在以太坊的二層網絡（包括 ZK Rollup）和 ETH 2 的分片，甚至是其它公鏈（兼容 EVM）之間自由轉移，而無需等待較長的退出時間。開發人員可將 Vector 集成至其應用程序或協議中，來實現小額支付。

Connext 也在隨後的短短半年的時間內完成了兩次融資，分別拿到了 Polychain Capital、ConsenSys Mesh、1kx、Coinbase 等多個頭部機構接近 1500 萬美元的資金。7 月時他們表示團隊成員有 8 人，計劃在半年到一年的時間內將員工數擴大到 20 人左右。

Nxtp 將在實現跨鏈交易方面完全取代現有的二層轉賬協議 Vector，目前已部署至以太坊測試網和二層網絡的測試網，包括 Goerli、Rinkeby、Optimism-kovan、Arbitrum-rinkeby 和 Mumbai，並計劃在未來三週內正式上線。後續還將支持以太坊、Arbitrum、Optimism、Polygon、Fantom、xDai 和幣安智能鏈以及更多與 EVM 兼容的系統。

這個 Nxtp 究竟採用了什麼機制，相比此前的 Vector 有哪些改進，又做出了哪些取捨呢？

核心機制：三步完成交易

簡單來說，Nxtp 的跨鏈交易將通過三個步驟完成。

第一個步驟被稱爲「交易路由的選擇和拍賣」，用戶選擇具體的鏈和資產，然後提交轉賬信息開啓拍賣。路由節點在獲得這些信息後，需要提交私密的出價信息，其中要包含完成轉賬的時間和價格範圍。

第二個步驟被稱爲「準備交易」，用戶提交一個包含路由節點簽名的出價信息給 Nxtp 的合約後，這個交易會鎖定用戶在該鏈的資產。當路由節點檢測到了一個在合約中的交易事件後，就可以在目標鏈上鎖定這條鏈的資產流動性。路由節點鎖定的資金量是「發送金額」減去「拍賣費」，所以路由節點能從這筆交易中賺得部分收益。

第三個步驟是「執行交易」，用戶提供交易簽名以解鎖目標鏈上的資產，而路由節點可以使用該用戶公開的簽名信息從原鏈中獲取資產。

團隊表示，在這個流程中的任何時候，該交易都可以被取消。一旦該交易超時，則交易可以被任何一方取消。這也是爲什麼他們認爲 Nxtp 保持了和 Vector 跨鏈交易一樣的安全模型。

與 Vector 最大不同：僅使用鏈上數據，不引入鏈外數據

Vector 這樣的狀態通道設計其實涉及了鏈上和鏈下數據兩部分，節點需要同步兩者數據，所以也就增加了流程的複雜度。對於用戶來說，需要在瀏覽器中存儲這部分的鏈下數據，但是這部分數據的可靠性沒法保證。

另外 Vector 的整個工作流也是需要多次交互的，整個流程需要進行 12 次狀態更新，而且這些相關的參與方都需要在線纔可以進行驗證和簽署更新。

相比 Vector，Nxtp 僅使用鏈上數據，所以不需要鏈下的狀態數據或者任何形式的數據庫，也就不需要在瀏覽器中存儲狀態數據了，而對於路由節點也就可以完全實現無狀態性（stateless）。

而對於用戶來說，使用流程仍然是在接受資金的鏈上提交一個簽名信息即可。另外，由於 Nxtp 是一個面向智能合約的系統，所以對於開發者來說，構建智能合約對智能合約的跨鏈交互也是未來可以探索的方向。

如果以一句話總結，只需要記住在使用 Nxtp 之後，交易雙方的所有信息都可以在鏈上獲得，不需要鏈外的信息。

取捨：不適合批量小額交易

由於 Nxtp 是一個通用的跨鏈交易協議，並不使用鏈下的狀態數據構建通道，所以這也意味着它不能被用來進行批量的條件轉賬，也就是通常意義上的小額支付場景。

而且雖然 Nxtp 的設計考慮到了各種細節，不過路由節點還是有一個要求的，就是必修要在一定的時間窗口內回收資金，當然這個時間的範圍可以設置更高，比如幾天。但總體來說，Nxtp 還是比狀態通道更安全一些，因爲狀態通道方案中對這個時間窗口的要求不僅是路由節點，還包括了用戶。