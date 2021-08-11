鏈聞週末薦讀｜以太坊完成倫敦硬分叉，縱覽 Uniswap V3 生態全景

鏈聞編輯時間

《DeFi 龍頭的再進化之旅：縱覽 Uniswap V3 生態全景》

上線僅三個月的 Uniswap V3 已經孕育出欣欣向榮的應用生態，在流動性管理、交易工具、流動性挖礦等多個領域繁衍出 43 個項目，其中大部分集中在流動性管理類。

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《倫敦硬分叉在即，六年前以太坊的創世地址們在幹嘛？》

我們對幾千個創世地址的特徵和資產持有情況做了些簡單的分析，發現了一些有意思的結論。

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《三分鐘讀懂 EIP-1559 對以太坊經濟模型的改變》

靜靜欣賞這一歷史性時刻的同時，請理解： EIP-1559 升級旨在提高評估以太坊交易費用的可靠性並降低交易擁堵。

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酷東東

《Pantera 合夥人解讀 Clipper：「人民的 DEX」》

Clipper 是專爲散戶投資者設計的新型 DEX，旨在爲交易者提供最優惠的小額交易價格，使交易費用較低的收益勝過滑點降低所帶來的利益。

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《一文了解 StarkWare 的 L2 流動性割裂和與 L1 的交互破解之法》

StarkWare 通過 StarkEx 3.0 使 L2 用戶輕鬆與 L1 交互以及最新提出的跨 L2 AMM 方案，來探索緩解流動性碎片化和提升與 L1 交互的解決辦法。與此同時，StarkWare 還在幫助 Celer 的擴容方案 Layer2.finance 開發基於 ZK Rollup 版本，以此減輕中心化和單點故障的顧慮。

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《讀懂 Tranchess Protocol：自帶槓桿設計的「加密結構化基金」》

Tranchess Protocol 將母基金（Queen）拆解爲兩個不同風險回報的子基金產品 (Bishop、Rook)，從而實現更復雜但高效的鏈上資產管理方式。

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《硬核：深入分析 TWAMM 做市商的數學原理》

從數學角度論證和解釋 Uniswap 創始人與 Paradigm 研究團隊設計的全新做市模型 TWAMM 的工作原理。

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行業洞察

《MEV 的劇本走向：僵局、停戰還是將續寫無止境的傳奇？》

以太坊「重組」大戲的解決方案預示未來將如何處理 MEV。

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《CoinFund 創始人：淺析 NFT 估值機制》

NFT 需要更廣泛的估值機制，CoinFund 創始人 Jake Brukhman 比較分析了兩種 NFT 估值思路。

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《美國基礎設施法案將給加密行業帶來鉅額稅賦打擊，行業人士表示將全力反對》

美國的立法者希望從事比特幣和其他數字資產交易的人，要遵守類似於管理股票和其他證券銷售的報告規則。

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本週不可錯過的十條新聞

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