【日盛投顧】量縮回測，季線為多空關鍵

◆盤勢分析

1. 台股加權指數週二持續弱勢，指數一路震盪走低，回測季線附近，所幸量縮並未出現恐慌殺盤，OTC 指數跌幅比集中市場來的大，終場加權指數下跌 161.51 點，跌幅 - 0.92%，收在 17323.64 點，成交金額為 3,524.50 億元。三大法人合計賣超 91.34 億元：外資賣超 64.15 億元、投信買超 4.2 億元、自營商賣超 31.38 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：量縮下跌，後續反彈須增量，下跌須量縮。

（2）、均線：下檔支撐為前低 (約 16,893 點附近)，壓力為月線 (約 17,538 點附近)。

（3）、技術指標：日 KD 死亡交叉，短線尚無止跌訊號。

3. 櫃買指數下跌 1.1%，收在 214.96 點。短線支撐為 210 點附近，壓力為 220 點附近。

4. 台股選股方向可留意 LED、石英元件、IC 設計、內需解封受惠相關個股。

個股輪動表現

1.IC 設計：受惠戶外看板大尺寸 LED 螢幕需求，3527 聚積今年上半年 EPS 為 3.55 元，超越去年整年獲利，下半年在受惠 Mini Led 驅動 IC 需求，訂單能見度已到明年，周二股價攻上漲停再創新高；8016 矽創 7 月營收傳出佳績，周二不畏大盤重挫之際，股價逆勢上漲超過 4%。

2.CMOS：3530 晶相光 7 月營收創近 7 個月以來新高，周二股價逆勢大漲超過 7%，相關封測廠 6271 同欣電同步上漲超過 4%。

3. 石英元件：3221 台嘉碩 7 月營收創歷史新高，周二股價逆勢上漲超過 5%，2484 希華同樣 7 月營收創近 2 年新高，股價上漲超過 2%。

4. 自行車：9921 巨大公布上半年財報，EPS 獲利 9.47 元，近期股價表現持續強勢，也帶動同族群 9914 美利達股價逆勢上漲。

5. 操作建議：台股加權指數周二出現量縮回測季線附近，短線上再度呈現弱勢，加上外資期貨空單再度增加，投資人後續仍須觀察季線是否能夠守穩，逢高適度降低持股比率，待季線守穩止跌訊號出現後再增加持股，選股上可留意 LED、石英元件、IC 設計、內需解封受惠相關個股。