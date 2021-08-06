【日盛投顧】暫失守5日均線

◆盤勢分析

1. 周五台股向下開低後賣壓浮現，最低點來到 17,469 點，但盤中跌幅收斂，終場加權指數下跌 76.84 點、以 17,526.28 點作收，跌幅為 0.44%，成交金額為 4002.26 億元，目前指數維持橫盤整理格局，盤面以個股表現為主，籌碼方面，周五三大法人合計賣超 121.78 億元：外資賣超 85.32 億元、投信賣超 9.87 億元、自營商賣超 26.6 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周五大盤呈價跌量增，出現背離走勢，後續價漲須量增，回檔不宜再出量。

(2) 均線：周五指數未能站穩 5 日線 (約 17,562 點)、月線 (約 17,581 點)，追價意願略顯不足。

(3) 技術指標：K 值仍維持向上，未轉為死亡交叉前，短線以震盪整理格局看待。

3. 櫃買指數周五回檔，終場下跌 0.68%，收在 222.45 點，觀察 5 日線能否守穩。

4. 觀盤重點：目前加權指數於技術面上未能站穩 5 日均線，後續盤面上可能持續以個股表現為主，但資金輪動仍快速，追高強勢股需設立停損機制，後續選股方面，則可留意 Q2 財報成績佳、7 月營收成長、或低本益比 / 本淨比之個股，產業方向上可關注半導體、記憶體、車用、PCB、Mini LED、散裝航運等。

電子震盪拉回，個股表現為主

1. 散裝航運 : 美國基礎建設預期將帶動鋼鐵、礦砂等原物料需求；大陸因為水患影響作物收成，可能須擴大進口量，市場對散裝船需求增溫，有利於運價與租金上漲，周五 2637 慧洋 - KY、2606 裕民、5608 四維航、2612 中航等股價同步上漲。

2. 電動車 : 美國總統拜登已簽署行政命令，美國計劃於 2030 年電動車總銷量，將占美國汽車銷量的一半，各汽車大廠皆表示支持。相關個股包括車用二極體 8255 朋程、電池材料 4739 康普、5227 立凱 - KY、充電槍 3003 健和興等周五股價相對強勢。

3. 運動風 : 傳統自行車及電動輔助自行車（e-bike）需求依舊熱絡，訂單已看到明年，周五 9921 巨大、5306 桂盟股價向上收紅。高爾夫球具代工廠 8924 大田第二季單季稅後 EPS 達 5.6 元，較去年同期大增 237%，且下半年接單已達滿載水準，展望正向，周五股價收漲、並站穩 5 日線上。

4. 低本益比 / 本淨比 : 指數位於相對高檔，短線追高意願降溫，反之今年營收成長、且目前本益比或本淨比偏低的個股，可望受資金青睞，相關個股如 PCB 族群 5469 瀚宇博、6191 精成科，散熱 3017 奇紘，營建 2542 興富發、3703 欣陸等，周五股價皆守穩在 5 日均線之上。