◆盤勢分析

1. 週四 (5 日) 美國上週初請失業金人數下滑，符合市場預期，提振華爾街對週五非農數據的信心，加上對基礎建設案的樂觀情緒，標普、那指雙雙創下收盤新高，僅費半小跌，終場美股四大指數漲跌幅介於 - 0.36~+0.78%。蘋果 + 0.07%、台積電 ADR+0.40%、聯電 ADR+5.48%、日月光 ADR+1.59%。

2. 週三雖費半指數上漲 1.18%，週四台股僅以小漲 0.93 點的 17624.82 點開出，雖有 IC 設計、載板、半導體、車用電池、電腦、電機等類股走強，但在水泥、航運、玻陶、鋼鐵等非金電股走弱的影響下，指數處於 20 日線上下震盪整理的走勢，終場以下跌 20.77 點的 17,603.12 點作收，成交金額為 3,835.26 億元。三大法人合計買超 30.02 億元：外資買超 43.78 億元、投信賣超 16.49 億元、自營商買超 2.73 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量增，維持反彈格局。

（2）均線：月線區整理，未跌破 20 日線前短線仍有高點可期。

（3）技術指標：7/29 日 KD 出現黃金交叉，週四 KD 持續走揚，未出現死亡交叉前，短線將持續反彈。

4. 櫃買指數: 開高震盪走高，上漲 0.80%，收在 223.97 點，沿 5 日線反彈，有機會挑戰 225.05 點再創今年新高。

5. 觀盤重點：週四短中期均線 (5 日、10 日、20 日線) 形成多頭排列，短線助漲力道增強，未帶量跌破 20 日線前，短線仍有高點可期，而電子股佔大盤成交量比重為 63.98%，電子股為盤面主流股不變。

6. 聯電（2303）受惠於晶圓代工成熟製程需求強勁，加上漲價效益發威，昨（5）日公告 7 月營收達 183.7 億元，續創新高。聯電基本面亮眼，吸引買盤湧進，昨日股價大漲 2.9 元、收 63.4 元，為近 20 年來新高價。

7. 驅動 IC 大廠聯詠（3034）5 日召開法說會並釋出後續展望，單季營運可望再創新高，副董事長王守仁表示，產業進入第三季傳統旺季，手機、商用筆電等需求將可望持續升溫，由於晶圓產能供給持續短缺，預計驅動 IC 缺貨將有望延續到 2022 年，同時增加成本將會與客戶協商並轉嫁。

8. 網通 IC 設計大廠瑞昱（2379）公告 7 月合併營收達 95.63 億元，再度改寫單月歷史新高，這也是瑞昱連續三個月創下新高表現。法人預期，瑞昱第三季營收將有機會相比第二季再度成長，將可望順利寫下單季新高水準。

9. 中美晶（5483）昨（5）日法說並公告第 2 季財報，不僅稅後純益創新高，單季毛利、每股純益、營業淨利與上半年每股純益都寫歷史次高，而 2Q21 稅後 EPS 達 3.61 元、1H21 稅後 EPS 達 6.1 元，優於市場預期。

