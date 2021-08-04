國票證主辦 今國光二競拍案超額認購比率高達432.74%

國票證券主辦今國光發行國內第二次有擔保轉換公司債「今國光二」(債券代號：62092)，採競價拍賣方式承銷，於今（4）日順利完成開標，投標數量共計 12,874 張，超額認購比率達 432.74%，為下半年可轉債競拍案超額認購比例第二高。開標結果最低得標價格 113.30 元、最高得標價格 123.50 元，得標加權平均價格 115.17 元，公開承銷價格 115.17 元，預計 8 月 13 日於櫃檯買賣中心掛牌。

今國光 (6209-TW) 耕耘車載應用多年，目前已通過北美汽車零配件製造商麥格納（Magna）認證，車載鏡頭亦已量產，近期麥格納與蘋果就製造 Apple Car 進行討論樂觀，今國光有望受惠。同時，今國光亦積極布局 IoT 物聯網、遊戲機、人臉辨識及智慧家庭等應用，伴隨著疫情推升、宅經濟崛起，視訊會議設備、IP Cam、可視門鈴等產品需求激增， 2021 年上半年營收 16.69 億元(年成長 39.95%)。今國光於 IoT 物聯網及汽車應用營收占比也逐年墊高，法人預估今年此塊營收占比已達 50%，營運正向樂觀。

國票證券的專業承銷團隊、積極耕耘承銷業務，於輔導上市櫃公司永續經營與籌資不遺餘力，在競拍案件上亦表現亮眼，去年度更榮獲經理人月刊「百大 MVP」團隊獎，截至本年度 7 月底止，SPO 主辦承銷件數共計 10 件，市場排名第三名，展現國票證堅強承銷實力。

110 年下半年開標可轉債競拍 超額認購比率排名