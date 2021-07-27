配合金融快速開放 金檢三大調整將抓大放小

鑑於近年金融市場與商品服務持續開放且快速發展，金融檢查效能配合當前監理需要亦須再進一步提升，金管會檢查局長張子浩今 (27 日表示，金管會研擬訂定「檢查局金融檢查指導原則」，金檢將朝「風險導向抓大放小」等三方向調整。

張子浩表示，「檢查局金融檢查指導原則」的位階為所有檢查作業規範的上位指引，明確勾勒出金融檢查目標及文化，包括：

一、風險為導向抓大放小的檢查方式

張子浩表示，將持續深化以風險為導向的金融檢查，關注高風險機構及業務、以及金管會重要政策、監理重點，檢查重點的篩選及檢查意見的提列將依循抓大放小原則，聚焦金融機構主要風險與重大問題，不再事事羅列開罰，建立具體判斷及認定標準，以利落實執行及增進檢查效能。

二、開放的意見溝通與調合

檢查局將透過強化局內、跨局處及與金融機構間的聯繫與溝通，以確保檢查結果的公正客觀。藉由局內共同會商與分層審查機制，建立與業務局確認適用法規的聯繫機制，及適時就檢查意見與處理情形意見交流，以確保金管會對金融機構法規遵循度及檢查意見提列的一致性見解。

另外，張子浩表示，將持續透過檢查後溝通會議及稽核座談會，與受檢機構充分進行意見溝通討論，並使金融機構董事會及高階主管瞭解檢查局提列檢查意見的考量及所關注面向。

三、積極導入創新科技工具提升查核效能

除持續透過訓練提升檢查人員專業，並積極導入科技輔助查核工具，利用大數據分析協助有效辨識高風險與異常等重點事項，具體落實風險導向查核作業，提升查核效能。