期貨日均量上半年年增近三成 期交所續推兩大經營主軸

期交所今 (20) 日召開 110 年股東常會，董事長吳自心表示，今年行情波動劇烈，交投持續火熱，上半年期貨市場日均量已經達 179.1 萬口，與去年相比再成長 28.5%。期交所將續推多元化商品及接軌國際的交易結算制度，以利期貨市場發展

吳自心表示，去年全球金融市場在 COVID-19 疫情影響下，行情波動劇烈，台灣期貨市場去年交易量達 3.41 億口，年成長 30.9%，創歷史新猷；尤其夜盤表現亮眼，年成長達 55.8%，占日盤交易比例 37.5%，夜盤已成為交易人盤後交易避險的主要管道。

在交易量挹注營收下，期交所去年稅後純益達 28.58 億元，每股稅後純益 7.76 元。股東會通過每股配發股利 4.65 元，含現金股利 3.25 元、股票股利 1.4 元。

展望今年，吳自心表示，今年上半年期貨市場交投熱絡，日均量達 179.1 萬口，與去年相比再成長 28.5%，其中，股票期貨日均量達 32.8 萬口，較去年成長逾兩倍，成長動能居所有商品之冠。

期交所近年來研發多元化商品及接軌國際的交易結算制度有成，國內期貨市場得以穩健發展。新商品部分，鑑於小型契約交易漸為潮流，期交所今年商品推動重點將放在小型契約，2 月 1 日新增 6 檔小型股票期貨契約，6 月 28 日上市「小型電子期貨契約」，滿足國人交易需求，持續為期貨市場挹注新動能。

制度面部分，期交所自 2018 年起，分階段建置「期貨市場動態價格穩定措施」，今年 6 月 28 日適用商品納入個股期貨，今年底將再納入商品類期貨，預計 2023 年底前，期交所所有商品均將適用。

此外，「店頭衍生性商品集中結算機制」亦如火如荼分階段規劃建置，本月在金管會及中央銀行的指導下已邀集相關業者舉辦兩場座談會，第一階段是明年 6 月將推出新臺幣 IRS 會員自願性集中結算服務。

吳自心表示，未來一年將再接再厲研議新商品及新制度，持續推動臺灣期貨市場繁榮發展。

今天股東會並選出第 9 屆董事及監察人共 14 位。依期交所公司章程第 22 條規定，設置董事 15 人，監察人 5 人，除主管機關依期貨交易法第 36 條規定，指派及核定非股東董事 4 人、監察人 2 人擔任第 9 屆董事、監察人外，其餘董事 11 人、監察人 3 人，應於本次股東常會選任，任期 3 年。至於第 8 屆董事及監察人任期，則於 7 月 22 日屆滿。