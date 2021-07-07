【倫元投顧】航運股居高思危

◆盤勢分析

電子股的活潑度轉強了，雖然電子比重只有 3~4 成，但市場投機力越來越強，反觀有利多的航運股，追價買盤已不像之前那麼強，顯然市場中實戶追高意願減弱，故電子轉趨活潑，應是市場資金回歸的原因。

從盤面來看，目前是以車電相關個股投機力最強，車用電子在新款車的使用越來越廣泛，尤其是電動車，受到各國環保意識抬頭的影響，捨棄燃油車、轉向電動車已成共識，將是後續成長動能最強的產業，這也是大內高手 (大資金內資) 回歸電子後的首選操作方向。

從盤面觀察，由於航運股的投機力減弱，加上傳產股的另一個重心鋼鐵族重挫，整體原物料的短線買盤轉趨觀望，一部分移至電子搶短，這也是今日電子股活力增強的關鍵；不過，因為電子股挹注資金有限，故會形成一部份個股漲、一部分跌的結構。

整體分析，雖然航運股財報亮麗，但已無之前利多消息出來就急速拉抬，主要原因是股價的波段位階已高，加上漲升一大段，想買的多已上車，故再拉高的動能減退；而電子股熱度雖然升溫，但人氣尚未完全歸隊。

楊天迪 分析師

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