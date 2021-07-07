鉅橡Q2營收3.44億元年增近2成 創11季以來新高

PCB 製程鑽孔墊材廠鉅橡 (8074-TW) 今 (7) 日公告 6 月營收 1.21 億元，創歷年同期新高，月增 15.62%，年增 29.04%，第二季營收 3.44 億元，也創 11 季以來新高，季增 0.92%，年增 19.25%，公司也看好第三季市場需求成長；上半年營收為 6.85 億元，年增 19.18%。

由於 5G、高效能運算等科技應用需求持續成長，加上遠距商機熱度高，鉅橡指出，受惠疫情驅動遠距辦公與數位學習的筆電市場，以及 5G 手機朝向高階化發展，帶動軟板、多層板、HDI、ABF、類載板等需求明顯，鉅橡 PCB 製程墊材市占高達 9 成，產品與產能都具備競爭強力優勢。

根據經濟部統計處顯示，疫情催化下，將加速數位轉型，受惠遠距商機、5G、高效能運算、雲端、物聯網、車用電子等需求浮現，台灣半導體產業在全球重要性也日漸提升。美系智慧型手機新機進入拉貨、發表與上市時程等準備階段，PCB 等部分零組件產業提前在 6 月進行小量生產，加上製程朝向高階化發展，可望帶動鉅橡 PCB 製程墊材的需求成長。

鉅橡指出，目前訂單能見度明朗，隨著更多終端應用的產品發展，推升高階軟板與 PCB 製程需求，帶動公司 PCB 耗材需求成長，加上建材美耐板訂單穩健，對全年營運成長看法樂觀。

鉅橡 2021 年首季稅後純益 2682 萬元，年增 1.17 倍，每股純益為 0.33 元。