星展銀台灣新科董座 伍維洪掌舵

星展銀行 (台灣) 董事會通過，由伍維洪 ( Andrew Ng) 擔任星展銀行 (台灣) 董事長一職，伍維洪除了是星展集團執行委員會委員外，也是星展集團金融市場處暨流動資金管理處負責人，曾在 1992 年至 1995 年間於台北任職，對台灣市場相當熟悉。

星展銀行 (台灣) 總經理林鑫川表示，未來星展銀行 (台灣) 將借重伍維洪的專業與豐富資歷，提升在金融市場暨流動資金管理業務的優勢，拓展對消費客戶、企業客戶和金融同業之財富管理暨投資相關業務，落實深耕台灣的承諾。

伍維洪於 2000 年加入星展，2005 年升任董事總經理並擔任貿易部門的區域負責人。2006 年起執掌星展金融市場處暨流動資金管理處在亞洲的業務拓展，協助開發囊括不同資產類別的泛亞洲貿易平台，並建置區域內不同市場貨幣的衍生商品。

另外，星展銀行開發一般衍生性金融商品及奇異式衍生性金融商品 (exotic derivatives) 也是出自於伍維洪之手。

星展集團表示，伍維洪在金融市場暨流動資金業務領域超過 30 年的資歷，加入星展銀行前，曾在加拿大帝國商業銀行執行董事，協助銀行建置交易平台及開發亞洲貨幣衍生性金融商品。

另外，他曾在 1986 年加入大通曼哈頓銀行，並在 1992 年至 1995 年擔任台北大通曼哈頓銀行財務主管；1995 年離開大通曼哈頓銀行時為北亞貿易部負責人。

星展集團強調，台灣是集團六大重點發展市場之一，星展自 1983 年進入台灣市場後持續透過投資擴大在台業務範圍與客戶規模，繼收購寶華銀行良好資產及完成受讓原澳盛銀行於台灣的個人金融及財富管理業務後，2019 年星展銀行 (台灣) 增資新台幣 22.5 億元，以更穩健的資金結構，永續經營台灣市場。