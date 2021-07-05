電子漲停家數竟勝過傳產 風向球改變了嗎？

萬寶投顧王榮旭指出，大盤從 5 月低點 15159 反攻已經漲了 2000 多點，第一波由傳產股大漲帶動，指數往萬八挑戰，電子股逐漸接棒，未來往上甚至不排除上看 2 萬點。電子股上半年漲幅相對落後，進入下半年之後，資金會尋找往上空間比較大的股票。

貨櫃基本面的什麼都好，唯一缺點是漲多。例如萬海 (2615-TW)，今年 2 月、5 月在專欄中二度推薦，當時股價拉回月季線，看好人棄我取的機會，如今已經從 50 及 80 元以下大漲到 300 多元，倍數翻漲之後，反而造成資金湧入貨櫃、散裝、鋼鐵以及塑化等原物料的股票。

萬寶投顧王榮旭強調，上週專欄提醒大家，傳產成交占比達到 8 成甚至更高並非常態，現在已經不是波段好買點。反觀電子股在上半年受到資金排行影響，漲幅相對落後，第二季淡季已過，迎接第三季的旺季，這次歐美解封，旺季效應不只是傳產、原物料、航運受惠而已，電子旺季也將更旺。

美股上周由那斯達克、費城半導體等科技股指數，領先道瓊指數創高，台股與美股的連動性很大，短線電子雖然受資金排擠，漲勢不如傳產，但也因此下半年補漲空間比較大。

資金排擠的效應正在減退，上週五傳產資金占比一度逾 80%，電子降到僅約 15%，這是極為罕見的狀況。但是物極必反，上週五中盤過後豬羊變色，傳產爆量開高走低，資金回流電子，成交比重逐漸的拉升。截至今 (5) 日成交占比已經升到近 40%。短短兩天，資金從 15% 拉升到 30% 左右，就造成電子股大漲，代表電子股籌碼已經洗乾淨，資金只要回流一部分就拉得動股價。

今日上市電子成交占比還不到 4 成，漲停的家數竟遠勝過傳產，未來資金占比回升到 5~6 成，或回到以前的 7~8 成，電子的行情就更有看頭。

萬寶投顧王榮旭認為，估計台積電 (2330-TW)6 月營收將創新高，7 月開始車用晶片大量開出，上半年缺晶片的汽車訂單將在下半年大量出貨，而歐美解封之後更多人開車外出工作或出遊，汽車市場全面復甦，這也是 6 月以來專欄中我一直看好車用電子的主要原因。

專欄中先後推介，從 6 到 8 吋車用矽晶圓的合晶 (6182-TW) 到做充電樁相關產品的健和興 (3003-TW)，以及車用二極體台半(5425-TW) 獲得聯電產能支援開發高壓車用 MOSFET，這些股價皆先後大漲。

萬寶投顧王榮旭表示，可留意車用訂單大量增加的金像電 (2368-TW)，目前產能利用率已經滿載，下半年網通伺服器進入出貨旺季，金像電業績將更上一層樓，全年 EPS 上看 5 元，目前本益比不到 14 倍；CCL 大廠台光電 (2383-TW)，5G 基地台及相關網通產品第三季開始放量，今年 EPS 上看 15 元，本益比也是 14~15 倍，這種沿著 5 日線向上強制整理的股票，後勢不可小看。

車用相關還有啟碁 (6285-TW)，三大產品進入爆發成長期，車用光學雷達成長性最高，打入美國電信龍頭產品也將開始放量出貨投信法人正默默吃貨；後勢看好的還有晶相光 (3530-TW)，CMOS 影像感測晶片需求爆發，開發倒車與環景影像相關的產品，也可望打入一線車廠的供應鏈，全年 EPS 挑戰 9 元，明年則上看逾 10 元，相當值得追蹤。

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