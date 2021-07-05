【永豐期貨】電子股回神領漲 台股再創收盤新高

期貨走勢

台指期週一上漲 247 點至 17896 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 23.33 點，電子期轉為正價差 0.35 點，金融期逆價差縮至 - 5.98 點。現貨部分，三大法人買超 166.08 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 536 口至 - 8602 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少 785 口至 - 28080 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 1379 口至 - 11367 口。

上週五美國公布 6 月非農就業人口增加 85 萬人，優於市場預期的 70.6 萬人和前值，但失業率意外上升，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.44%，標普 500 上漲 0.75%，那斯達克上漲 0.81%，費半指數上漲 0.63%。台股今天開高走高，資金重回電子股，電子權值股及鋼鐵族群領軍下，最高一度來到 17945.52 點，終場加權指數上漲 1.18%，收 17919.33 點，再創歷史新高。族群來看，電子族群資金比重回到 4 成以上，台積電和聯電分別上漲 0.51% 及 3.42%，收 591 元及 54.4 元，航運股則漲跌互見，長榮、陽明午盤後翻紅，萬海則因 5 月獲利下滑，下跌 7%。整體來看，第三季是電子的旺季，加上大盤創高墊子有落後補漲的行情，資金有望回流電子族群，台股將繼續盤堅向上挑戰萬八，但投資人仍須留意高檔漲多拉回的賣壓。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 17000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.38 升至 1.49。VIX 指數維持 19.14。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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