【倫元投顧】電子股鴨子划水中

◆盤勢分析

航運漲多做劇烈震盪，台股今天就在電子股領軍下，開高走高以上漲 3 點收在 17710 點，成交量為 6070 億。

一、來到 18000 上下短線隨時或有震盪，不過只要震盪逢回守穩短期支撐月線 17500 上下，仍擇股偏多操作。波段方面，雖然 7 月底或 8 月 Fed 開會時仍有可能較偏向鷹派聲明而造成短線漲多震盪，不過在美科技股已領先創下新高，經過上半年中段整理的電子股、股價開始鴨子划水逐步往上反映第二季財報以及下半年傳統旺季利多，波段支撐則看季線~ 半年線 16600~17100 上下重點仍是在選股以及資金的控管。而在選股上，航運、鋼鐵等原物料股波段漲多，短期易做劇烈震盪，所以穩健操作者，逢低可留意第二季財報佳或下半年旺季的低檔電子股。

二、針對選擇權操作部分，若近日融資持續大增，則盤中急拉應是尋求短空點，回測月線上下則尋求短多買點。

三、個股操作部分，蘋概股旺季將到，繼台郡和 GIS-KY 已波段大漲上去後，今天盤中已買進鴻海建立基本持股，震盪逢回原則上仍可留意買點。

王信傑 分析師

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