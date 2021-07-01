【永豐期貨】台股震盪逾200點翻黑 終止連2日創收盤高

期貨走勢

台指期週四下跌 66 點至 17646 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 67.94 點，電子期逆價差擴至 - 1.98 點，金融期逆價差縮至 - 2.52 點。現貨部分，三大法人賣超 225.28 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 648 口至 - 9970 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 842 口至 - 29913 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 2772 口至 - 14174 口。

週三美國 ADP 報告顯示，6 月 ADP 新增就業為 69.2 萬人，優於預期的 52 萬人，能源及工業股領漲，道瓊上漲 0.61%，標普 500 上漲 0.13%，那斯達克下跌 0.17%，費半指數下跌 0.11%。台股今天開高走低，盤中雖然創新高至 17863.9 點，但高檔獲利了結賣壓出籠，指數上下震盪近 220 點，加權指數終場翻黑下跌 0.23%，收 17713.94 點。其中航運族群成交比重逾 3 成，資金仍持續追捧，長榮上漲 8.12%，陽明上漲 7.4%，萬海也上漲 4.7%，電子股持續低迷，台積電下跌 0.34%，收 593 元，聯電則下跌近 2%，收 52.1 元，鋼鐵族群今天普遍開高走低，其中中鋼下跌 1.26%。整體來看，台股短線乖離較大，高檔容易出現賣壓，但多頭格局依舊，加上美股四大指數仍未回檔，短線觀察電子族群能否接棒，形成傳產、電子平衡輪動，帶領台股向上攻堅。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.22 升至 1.37。VIX 指數上漲 0.15 至 19.82。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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