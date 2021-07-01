【台新投信】資金湧入、大行持續上修產業獲利 美國REITs可望再登頂 短線拉回即是買點

美國 REITs 第二季產業利多提早發酵，基本面快速回升，加上美債利率走跌，RMZ 指數 (美國 REITs 指標) 收復去年跌幅並快速創高，突破 1400 點關卡。展望後市，台新北美收益資產證券化基金 (本基金配息來源可能為本金) 經理人李文孝指出，美國 REITs 在基本面明顯回溫下，大行持續上修 REITs 產業獲利，吸引國際主被動基金湧入，今年累積主被動基金流入 70 億美元，一反去年一整年流出 108 億美元的頹勢，並為 2015 年以來首次淨流入，預期 RMZ 指數有機會向上挑戰 1500 點大關，若短線拉回修正至 1350 點附近為絕佳的中長線買點。

李文孝表示，由於全球資金仍充沛，同業併購案增加，有利 REITs 整體評價提升，此外，產業因建造成本上升而降低供給，需求仍強勁下，定價優勢將趨向房東，更重要的是，通膨緩步上升，REITs 未來幾年租金表現將水漲船高，有利於對抗通膨上升壓力；另一方面，美國 REITs 股利率 3% 與公債有高達 150bp 的利差，深具吸引力。在利多匯集下，美林經理人調查顯示 REITs 目前是超額配置的產業選擇，未來二年多頭行情看俏。

李文孝表示，美國 REITs 各產業普遍呈現齊揚的榮景，在住宅類方面，獨棟宅及學生宅同店淨利連二季維持增長，所有型別承租率皆上升，五月承租率已都在 97% 之上，租金今年也開始逐月上升；旅館業方面，近期住房率回升至六成之上，中小城市、郊區、度假勝地旅館恢復較快；零售業今年關店數量相較前二年大幅下降，存活下來的都是轉型或成本控制得當，此外，第一季租金收取率皆提高，多數公司獲利因承租活動增加而超越預期，同店淨利大幅回升，未來幾年獲利持續上修，提早回至疫情前水準；個人倉儲供需趨向賣方市場，租金去年落底後快速彈升，每呎租金創新高。

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