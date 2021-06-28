揭開PCB廠除息序幕 志超明除息3.5元

PCB 廠志超科技 (8213-TW) 將在明 (29) 日除息 3.5 元，揭開 PCB 股除息序幕，緊接著臻鼎 (4958-TW) 將在 6 月 30 日除息 4.5 元，華通 (2313-TW) 及健鼎 (3044-TW) 也將在 7 月中旬前完成除息。

PCB 全製程廠股息中，健鼎每股配發 7.35 元現金股利最高，健鼎指出，由目前 PCB 市況來看，筆電、車用板及伺服器板需求正翻揚中。

志超明天除息 3.5 元，在接單及出貨狀況順利下，5 月營收以 23.19 億元創新高，月增 11.23%，年增 17.98%，也是志超單月營收首度攀上 23 億元；前 5 月營收 105.46 億元，年增 20.16%

志超 2020 年稅後純益 19.19 億元創新高，每股純益 7.28 元，將配發 3.5 元現金股利，現金股利將在明天除息，股利預計 7 月 19 日發放。

志超今年第一季稅後純益 3.68 億元，每股純益為 1.41 元，至第一季底止，志超每股淨值 49 元，以今天志超收盤價 50.9 元來看，股價淨值比僅 1.04 倍。

志超光電板與 NB 板合計營收比重 7-8 成，志超主要產能在台灣、廣東中山、江蘇無錫及四川遂寧，今年並沒有規劃產能擴充預算，至於光電板及 NB 板接單，目前仍舊延續第一季的熱絡狀況，不過影響營運的不利因素在於，EMS 廠對於零組件備料「長短料」，可能造成拉貨時間遞延。