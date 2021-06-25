◆盤勢分析

1. 受惠於經濟數據佳與總統簽屬誇黨派基建協議，美股四大指數收高，漲幅介於 + 0.58%~+1.77%，其中標普與那斯達克再創歷史新高。個股方面，特斯拉、AMD、美光、高通、INTEL 漲幅超過 1%；台股 adr 全面上揚，又以聯電 adr 上漲 2.80% 表現最佳。

2. 周四台股平高盤開出，盤中航運與鋼鐵轉強，指數維持平盤之上震盪。終場收盤指數上漲 71.25 點，漲幅 0.41%，收在 17,407.96 點。

3.OTC 開高震盪，收盤上漲 0.79%，收紅 K 棒，目前上方壓力為前波高的 216 點。 。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收小紅 K 棒，各天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：24 日成交量再縮至 4,186.43 億元，後續仍需放量才有利指數上攻。

(3) 技術指標：日 KD 指標 K 值、MACD 柱狀體高檔向上。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 70.98 億元；外資 + 38.48 億元、投信 - 0.26 億元、自營商 + 32.76 億元。

5. 記憶體：旺季到來，下半年報價看漲，2344 華邦電、3006 晶豪科、2337 旺宏等週四股價一路緩步走高。

6. 汽車電子、石英震盪器：1533 車王電、8255 朋程、5425 台半、2342 茂矽、8182 加高、3042 晶技表現佳。

7. 航運：在兩日的回檔整理後，週四人氣回籠，在 2605 新興、2615 萬海、2601 益航一馬當先，同時連動 2636 台驊投控、2612 中航等衝高，尾盤近 10 檔個股漲停。

8. 鋼鐵：中國鐵礦石價格反彈，2012 春雨、2014 中鴻、2017 官田鋼、2023 燁輝、2028 威致、2030 彰源、2038 海光、2022 聚亨表現相對強勢。

9. 橡膠：防疫需求增溫，乳膠手套熱賣 2108 南帝、6582 申豐尾盤收高。

10. 操作建議：近日台股反彈接近前波高點，目前技術面逐漸轉強，唯籌交量不足，且類股輪動快速，短線上較易呈現高檔震盪格局。建議操作上，因國際盤勢仍佳，指數在月線 (約 17000 點) 不跌破前可偏多操作，但個股不宜過度追高，可布局季底作帳行情個股。

11. 聯發科擴大釋單 雍智旺到年底：半導體測試介面廠 6683 雍智受惠於 IC 測試板及老化測試載板、晶圓探針卡測試載板等產品線，擴大打進 IC 設計龍頭 2454 聯發科的 5G 手機晶片及 WiFi 6／6E 網通晶片、物聯網（IoT）晶片、特殊應用晶片（ASIC）等供應鏈，今年營運維持樂觀展望。

12.HDI 新產能挹注 健鼎 Q3 營運增溫：受惠客戶需求強勁，HDI 依舊供不應求，3044 健鼎上半年呈現淡季不淡，展望第三季法人表示，隨著傳統旺季到來，客戶拉貨動能增強，加上仙桃三廠新產能的挹注，樂觀看待健鼎第三季營運將顯著增溫。且在手機新品陸續推出，以及其他產品需求也不看淡，如車用電子、筆電等，加上新產能加入貢獻，對下半年營運正面看待。

