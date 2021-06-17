個人防護裝備需求增 美德醫加開15條產線

美德醫 - DR(9103-TW) 表示，由於國內疫情尚未趨緩，個人防護裝備需求持續增加，除在菲律賓與柬埔寨共加開 15 條產線外，將在全球戰備庫存系統進行物資調度，滿足國內需求。

美德醫表示，5 月中旬開始，國內每天新冠確診數達百例，整體個人防護裝備需求提高，相較疫情擴散前，出貨量成長 6 倍以上，其中，防護衣、隔離衣、面罩、護目鏡及抗病毒產品等防護裝備，單周總銷量高達百萬件。

從產業領域來看，美德醫統計，以醫療、防疫相關政府單位需求成長最迫切，其次為金融和製造業。目前已緊急調度 500 萬件防疫裝備、10 萬個 N95 口罩及隔離衣來台。

美德醫看準個人防護裝備 (PPE) 需求遽增，與原材料供應商建立合作關係，包括攜手熔噴不織布大廠敏成，減低關鍵原料供應斷鏈風險、與多家醫材公司開發新產線，包括手套、針筒、快速篩劑以及呼吸機和霧化器等。

美德醫全球共有 14 座工廠、超過 100 條產線，物流倉儲據點遍布日本、美國、菲律賓、德國等地，隨著國內疫情尚未獲得控制、醫護裝備需求強勁，已再加開產線並啟動全球物資調度。

展望今年，美德醫認為，去年受惠新冠疫情新增許多新客戶，其中有 30 個新客戶年營收貢獻達百萬美元，雖然目前產能稼動率維持高檔，加上訂單能見度高，但因去年基期高，今年全年營運拚維持去年。