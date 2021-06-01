【日盛投顧】短線持續沿5日線反彈上漲

◆盤勢分析

1. 美股休市，亞股周二普遍呈現震盪，台股由於本周開始本土確診人數有緩和跡象，加權指數延續前一日強勢，持續反彈上漲，不過周二上漲但成交量無法有效再持續放大，OTC 指數漲幅集中市場來的大，市場資金聚焦航運、光學、蘋概、高爾夫球具等族群，終場加權指數上漲 93.95 點，漲幅 + 0.55%，收在 17，162.38 點，成交金額為 4，646.41 億元。三大法人合計買超 43.78 億元：外資買超 21.67 億元、投信買超 7.32 億元、自營商買超 14.78 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量縮上漲，短線有量價背離疑慮。

(2)、均線：下檔支撐為 5 日線 (約 16，869 點) 附近，壓力為 17，300 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 進入超買區，短線提防高檔賣壓出籠。

3. 櫃買指數上漲 0.69%，收在 203.26 點。短線支撐為 198 點附近，壓力為 208 點附近。

4. 台股選股方向可留意被動元件、蘋概、金融、紡織、造紙及宅經濟等相關個股。

結構航運、光學、蘋概及高爾夫球具強勢上漲

1.IC 設計：業界傳出 3530 晶相光已經成功自後裝市場導入前裝市場，更有望切入國際大型車廠供應鏈，周二股價攻上漲停；3545 敦泰 4 月單月每股大賺 3.34 元，單月獲利已經逼近第一季水準，隨著漲價效應，加上目前 IDC 缺口仍大，敦泰第二季營運可望挑戰歷史新高，股價也同樣攻上漲停。

2. 高爾夫球具：受惠美國即將全面解封，高爾夫球場擊球人數大增，帶動國際品牌球具業者的追單，8924 大田股價再創波段新高，也聯袂帶動同族群 8938 明安、8928 鉅明股價強勢上漲。

3. 航運股：國際海運運價持續上漲，加上傳出近期大陸深圳鹽田港出現塞港，航運三雄 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海因此再度噴出攻上漲停；除此之外，資金也擴散到散裝航運，尾盤也出現急拉，2605 新興、2606 裕民、2637 慧洋 - KY 均再度上漲。

4. 操作建議：台股加權指數周二持續上漲並創本波疫情反彈後新高，不過就台股技術面，周二上漲成交量卻萎縮，短線上有量價背離疑慮，由於指數反彈已來到疫情的高檔區，加上外資近期期貨又持續加空，若成交量無法再有效放大來化解上檔套牢賣壓，仍須提防拉回，因此操作上建議靜待量縮拉回後再增加持股，選股上可留意被動元件、蘋概、金融、紡織、造紙及宅經濟等相關個股。