疫情催化下電視追劇漸成主流 帶動LiTV串流影音成長

隨著疫情愈趨嚴峻狀況下，民眾待在家的時間越來越多，而追劇消磨時間便成為疫情當下主要的新生活模式。而家戶中的「電視」除了看電視頻道，隨著串流影音的普及，「電視」更是觀看串流影音的聰明新選擇。除了傳統的電視頻道以外，現代人也傾向於透過電視觀看更為多元的串流影音節目，諸如 Youtube、OTT 串流影音，都已成為日常習慣。

本土串流影音龍頭「LiTV 立視線上影視」也觀察到，近期因為疫情升溫，LiTV 400 台電視頻道的觀看時數一口氣成長七成，除了看電視新聞的需求暴增，LiTV 串流影音的成長亦不容小覷，不僅戲劇、電影觀看時數成長超過三成，在停課影響下，兒童、動漫影片的觀看時數更成長超過四成。

根據消費者市調公司 AMPD 與 Engagement Lab 在 2020 年的調查，台灣 15 歲以上的上網人口中，有 95% 以上的人使用了網路上帶廣告的免費影音服務，使用付費影音服務的人數也高達 41%，而每個家庭更平均每月付了 375 元在影音服務上。在多個家庭成員可同時使用電視觀看影音節目的狀況下，如何選購合適的電視及 OTT 串流影音搭配方案，成為現代家庭的新考量。

LiTV 線上影視服務不僅包含了 400 台電視頻道，更兼有戲劇、電影、動漫、兒童、綜藝... 等多達五萬小時的串流影音內容，全部內容都可看的豪華餐每月最低只要 199，如只想單看電視頻道或串流影音，還有更便宜的方案選擇。

從內容面來觀察，現在的聯網電視都以家庭為單位，這也代表可能會涉及多系統、跨平台的需求，爸爸想看體育賽事、媽媽想看烹飪、行腳節目、追劇，但小孩卻只想看卡通。這時候如果照常規的做法，就需要訂閱有線電視、並額外購買串流影音服務。

相較於市面上其他的廠商，LiTV 的優勢就在於可以整合市面上現有的電視頻道，並加入串流影音節目，讓用戶可以一站式的滿足所有需求，包含市面上絕大多數的電視頻道、電影、戲劇、動漫、綜藝節目。像於 5/30 開打的 2021 法國網球公開賽直播、最熱古裝大劇《長歌行》、年度驅魔韓劇《大發不動產》、人氣動漫《鬼滅之刃》都可以在 LiTV 跨載具觀看的加值服務中完全被滿足。

從便利性來看，如果家中已經有聯網電視，在 Samsung、LG、SONY、Panasonic 、Sharp、小米等聯網電視品牌裡，都已經預裝了 LiTV 的 App 應用程式，打開 APP 馬上就可以在電視上免費追劇！除了用大螢幕體驗【LiTV 免費追劇】的魅力，當然也可以透過平板、手機或是電腦觀看。現在免費註冊 LiTV 會員，還能享有 400 台電視頻道免費看！詳情請上官網：https://www.litv.tv 查詢。