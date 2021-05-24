蔡明彰觀點：歐美需求航運、紡織噴出後 下一個族群輪到誰？

今天報告的主題是「歐美需求航運、紡織噴出後 下一個族群輪到誰？」。

萬寶投顧蔡明彰強調，在台灣本土疫情升溫，新增確診人數校正回歸之下，週一台股居然開低走高。投資人先要建立一個中心思想，台灣 GDP 七成靠出口，雖大陸是最大出口地區，但加工後最終產品仍是輸往歐美，說穿了，台灣就是歐美市場的生產基地，於是台股多空走向反映歐美景氣。

疫苗決定選股，一年前誰能生產疫苗，誰是救世主，莫德納的疫苗保護力最強，去年股價曾大漲 16 倍，但現在自高點已跌 15％，雖然焦點還在疫苗，但已變成歐美民眾打了疫苗後，會消費什麼產品，就會漲這些股票。

迄上週為止，全美國民眾 49％施打一劑、39％完成接種疫苗，過去七日平均每天新增確診 2.6 萬人，創去年 6 月來新低，打完疫苗擁抱正常生活。美國 3 億人、歐盟及英國 5 億人，共計 8 億人，估計夏天疫苗接種率 60％，總計 5 億人打完疫苗，這 5 億歐美民眾的全球消費力最高，將給予台灣經濟及股市相當支撐。

萬寶投顧蔡明彰強調，台股投資人正在經歷史無前例的全球消費模式，到今年夏天的 8 月前，5 億歐美民眾打完疫苗後，同一時間報復性消費，可想而知台股上市櫃公司承接歐美訂單，必然營收暴衝，股價一波到底，無人可擋。

為何週一台股漲勢落在紡織、航運，因為施打疫苗後，歐美民眾從室內走到戶外，服飾及鞋子需求空前強勁，成衣雙雄儒鴻 (1476-TW)、聚陽 (1477-TW)9 成營收來自歐美訂單，接單滿載到年底，並且十年來成衣報價首次漲價，成衣雙雄現在展望比晶圓雙雄更好。

週一儒鴻刷新歷史天價，聚陽距離天價也只有一步之遙，假如沒有歐美民眾打了疫苗後的消費需求，不可能出現成衣雙雄股價績效打敗晶圓雙雄。今年來儒鴻大漲 56％、聚陽上漲 52％，台積電 (2330-TW) 只漲 8％、聯電 (2303-TW) 小漲 3％。

過去歷史法則是成衣以冬衣的利潤較大，夏衣利潤較少，同時是淡季，但今年不一樣，5 億歐美民眾在夏天爆發人類史上服務最大需求。

萬寶投顧蔡明彰強調，美股近來百貨、服飾股價大漲，台股紡織從下游到上游集體噴出，上游尼龍粒大廠的集盛 (1455-TW) 連拉三支漲停，創 23 年新高價，因為亞洲化纖原料 CPL 合約價已漲至每噸 2,000 美元，創 30 個月新高，CPL 上漲拉動尼龍粒報價水漲船高。

這次紡織上游以集盛及南紡 (1440-TW) 營運最佳，股價也漲幅最大，但南紡日前遭投信清倉，股價急跌 4 成，但守住季線，外資取代投信，成買盤重心。

其實，南紡今年將是史上最旺的一年，本業棉紡越南廠每個月獲利 1 億元以上，對今年 EPS 貢獻 0.8 元，轉投資南帝 (2108-TW) 今年收益 20 億元，對 EPS 貢獻 1.2 元，合計今年 EPS 估 2 元以上，更重要是南紡土地資產估市價 1,000 億元，但股價市值 468 億元，市值低於土地的價值。

南紡是所有資產股最成功的開發範例，不做敗家只出售土地，而是以長線開發賺取收益及坐享土地增值利益，2014 年開發的台南購物中心迄今第二期已由虧轉盈，但 4 萬坪土地經過這幾年台積電南科效應，市價翻了數倍，評價南紡的價值應將這個因素納入考量。

歐美民眾打完疫苗後，各種需求增加，但生產幾乎都在亞洲，必須透過航運運送，重點是亞洲國家施打疫苗進度嚴重落後，以致供給趕不上需求，加上印度船員佔全球比例 15％，各國港口要求船員施打疫苗才能上船，對船舶週轉率帶來衝擊，所以運價百年來一遇大漲。

週一台股航運股散裝輪亮燈漲停較多，波羅的海 BDI 指數 4 月創 11 年新高，但 5 月中國官方打壓黑色系商品，導致海峽型運價下跌，壓抑 BDI 指數，但輕便型 BSI 逆勢上漲，並創新高，因為南半球穀物第二季進入旺季，在當前經濟前景及各國推出刺激措施背景下，預料下半年有季節性需求增長，研判以中小型散裝輪為主的台航 (2617-TW)、四維航(5608-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 自第二季起到年底的單季獲利，將三級跳。

萬寶投顧蔡明彰強調，美國民眾一向在夏天開車出遊，今年打完疫苗後，對汽車相關及加油站零售需求可望大增，4 月零售銷售數字已看出端倪，汽車相關年成長 104％，加油站成長 76％，這將造成國際油價在夏天達到高點，去年疫情最嚴重的西德州原油期貨一度負油價，美國汽油比礦泉水還便宜，但近來全美平均汽油零售價已來到每加侖 3 美元的一年新高，這個信號告訴台股投資人要注意下個受惠歐美需求將是塑化股。

人口 4,000 萬，美國 GDP 最大州的加州將在 6 月 15 日解封，觀光大國西班牙、法國開放外國人觀光，7 月起歐盟實施疫苗證書，遊客出示施打疫苗證明免隔離，郵輪夏季將恢復部分業務，有助觀光旅遊。

現在美國夏天預約飛機航班的搭乘人數為去年同期的二倍，美國人搭乘飛機國內通勤人數創疫情以來新高，這些都是國際油價即將再漲一波的先行指標，塑化股看龍頭台塑 (1301-TW)，去年疫情谷底的 5 月營收 134 億元，今年 4 月營收回升至 243 億元，年增率 65％，預料在夏天結束的 9 月前，單月營收年增率都可達 60％以上。

一旦國際油價上漲，台塑為首的塑化股必然上漲，塑化原料去年第四季開始大漲，今年 4 月達到高峰，受到下游補貨放緩影響，5 月報價多數拉回，但整體需求仍強，同時塑化股的股價也做出一波整理，大致已出現買點。從 4 月營收來看，年增率大於 60％，有台聚 (1304-TW)、華夏(1305-TW)、亞聚(1308-TW)、台苯(1310-TW)、國喬(1312-TW)、聯成(1313-TW) 等。

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