實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄5/11 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3631 晟楠 05/11 上櫃增資 05/05-05/07 171 50.0 50.0 國票 1 05/10 22851 8171 天宇 05/12 上櫃增資 05/06-05/10 680 45.0 45.0 富邦 1 05/11 226055 2358 廷鑫 05/17 上市增資 05/11-05/13 2550 13.5 13.5 國票 1 05/14 6741 91APP*-KY 05/19 第一上櫃 05/13-05/17 2911 66.0 66.0 元大 1 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。