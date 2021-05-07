〈中華電5G布局〉加快5G創新應用落地 謝繼茂：投資金額無上限

中華電 (2412-TW) 今 (7) 日舉行第三屆 5G 加速器啟動徵選記者會，董事長謝繼茂表示，近期已與 12 家創新應用公司合作，其中一家更加碼投資，為讓 5G 創新應用能加快腳步落地、擴展至國際市場，中華電投資金額無上限。

中華電為讓 5G 應用落地，串聯公部門成立加速器平台，至今已促成超過 70 家創新公司與企業交流，其中有 12 家公司則與中華電有業務合作，領域包括 AIOT、智慧工廠、無人機等，且有加碼投資農業科技業者。

投資事業處副總陳元凱分析，中華電今年舉辦第三屆 5G 加速器徵選，隨著 5G 應用發展，首屆報名的應用多以 AIOT 領域相關，第二屆則是 AR、VR 等影音內容，今年應用以邊緣運算，可導入企業端應用為主。

謝繼茂指出，5G 應用除消費市場外，企業為潛在市場，中華電提供平台讓各界創新應用進行測試，目前在智慧工廠、智慧製造、智慧醫療等場域，都有導入應用合作測試中，藉此尋找具發展的創新應用並進一步投資。

經濟部中小企業處長何晉滄致詞提到，5G 加速器已邁入第三年，除提供技術輔導及資金外，也積極協助新創企業拓展市場通路，這屆新創企業產業領域多元，總計 20 多家有意加入，應用領域涵蓋智慧監控、無人機、旅遊導遊平臺等。