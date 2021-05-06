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台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

※來源：台灣證期會
                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日    迄5/06
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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6589   台康生技    05/06  上櫃增資    04/29-05/04      2975    91.5      91.5  元大        1   05/05    366719
8112   至上        05/10  上市增資    05/04-05/06      4250    32.0      32.0  元大        1   05/07     74260
3631   晟楠        05/11  上櫃增資    05/05-05/07       171    50.0      50.0  國票        1   05/10
8171   天宇        05/12  上櫃增資    05/06-05/10       680    45.0      45.0  富邦        1   05/11

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

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