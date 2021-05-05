實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄5/05 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1475 業旺 05/05 上市增資 04/28-05/03 850 26.8 26.8 福邦 1 05/04 371650 6589 台康生技 05/06 上櫃增資 04/29-05/04 2975 91.5 91.5 元大 1 05/05 366719 8112 至上 05/10 上市增資 05/04-05/06 4250 32.0 32.0 元大 1 05/07 74260 3631 晟楠 05/11 上櫃增資 05/05-05/07 171 50.0 50.0 國票 1 05/10 8171 天宇 05/12 上櫃增資 05/06-05/10 680 45.0 45.0 富邦 1 05/11 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。