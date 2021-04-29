撼訊首季EPS 3.04元 擬投資6億元在台建置自有廠房

顯卡廠撼訊 (6150-TW) 今 (29) 日公告首季營運，稅後純益 1.36 億元，季增 350.09%，並由去年同期虧轉盈，創下近 3 年單季新高，每股純益 3.04 元，撼訊今也通過將在今明兩年內投資 6 億元購置廠房，未來將在台灣生產高階顯卡產品。

撼訊第 1 季營收達 13.78 億元，季增 5.85%、年增 138.03%，毛利率 20.12%，季增 12.05 個百分點、年增 13.96 個百分點，營益率 13.58%，季增 10.5 個百分點、由去年轉正，稅後純益 1.36 億元，季增 350.09%，也由去年同期虧轉盈，淨利率 9.88%，季增 7.56 個百分點，每股純益 3.04 元。

撼訊因應未來業務發展、營運需求，公司表示，將透過自有資金、金融機構借款，同時申請台商回台投資計畫，於 6 億元額度，在台灣購置自有廠房，待相關地點確認後，將另行公告。

撼訊解釋，新建自有廠房，主要是因應近年大環境因素、美中貿易戰關稅考量，加上看好台灣適合發展高階製造、工業 4.0，將持續拓展高單價、高附加價值產品。

另外，撼訊也計畫在 1 億元額度內增資，以每股 10 元、不超過 1 萬仟股，增資旗下 100% 持有子公司撼智物聯科技，用於充實子公司營運資金需求，主要是近年 1-2 年擴大承接智慧建築自動化控制訂單業務。