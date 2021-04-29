

◆盤勢分析

1. 美國總統拜登週三推出了 1.8 兆美元的「美國家庭計劃」，獲大美國教育、育兒和帶薪休假方面的投資，其中將美國富人將資本利得稅從原本的 20%，幾乎倍增調漲到 39.6%，但放棄了提高遺產稅等加稅計劃，然而似乎加稅計劃讓美股震盪，四大指數皆墨，跌幅介於 0.08 至 1.46%，其中指標股蘋果跌 0.6%、台積電 ADR 跌 1.33%。

2. 台股目前在 5 日線 (17,426 點) 之上，週二盤中指數於平盤附近震盪，終場指數下跌 28.37 點，跌幅 0.16%，收在 17,567.53 點，成交金額為 5,094.67 億元。三大法人合計買超 63.57 億元：外資買超 60.05 億元、投信賣超 7.08 億元、自營商買超 10.6 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：較前一交易日微增，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

（2）、均線：守穩 5 日均線，支撐為 10 日均線 (17,315 點) 附近，壓力為 17,850 點附近。

（3）、技術指標：KD 位於超買區，短線呈震盪格局。

4. 櫃買指數相對加權指數弱勢，跌幅 0.34%，收在 213.77 點，下方支撐為 206 點附近，壓力為 216 點附近，KD 開口收斂，留意回檔風險。

5. 觀盤重點：台股近期創高後震盪整理，指數守於 5 日均線之上，我們認為短線上可以 10 日均線為支撐，且量價不宜背離，較有利多頭格局延續，可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意半導體、運輸、鋼鐵、金融、原物料等族群。

6.2454 聯發科決議，自 2021 年起至 2024 年的現金股利，除了每年度 80％～85％配息率的經常性現金股利以外，將會額外加碼配發 16 元特別現金股利，累計將加碼配發超過 1,000 億元的現金股利，這將會是台灣產業界破天荒首例，大方回饋股東長期投資。

7.2882 國泰金控 28 日宣布，每股將發放 2.5 元現金股利，以目前股息殖利率逾 4.7％，在子公司國泰人壽今年完全未上繳現金股利情況下，扣除特別股，國泰金將發放 329.23 億元的現金，創歷年新高，也是目前金控發放現金股利最高者。

8. 筆電、車用、遊戲機需求全面上揚，台達電（2308）第一季稅後獲利達 65.8 億元，幾乎追上去年下半年旺季獲利水準，並比去年同期激增 218％，EPS 為 2.53 元，是史上最賺第一季。隨著第二季需求更強，半導體零組件對台達電營運是否帶來影響、材料漲價能否順利轉嫁給客戶，預期將是 29 日法說會提問重點。

