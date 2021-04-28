

◆盤勢分析

1. 週二 (4/27) 美國經濟數據顯示房價飆升和消費者信心增強，10 年期平衡通膨率飆升 8 年來最高，在微軟、Alphabet 等大型科技企業公布財報及聯準會公布利率會議結果之前，華爾街保持觀望態度，美股道瓊、標普收近平盤。終場美股四大指數漲跌互見，漲跌幅區間位於 - 0.76% 至 + 0.01%。此外，特斯拉下跌 4.53%，聯電 ADR 下跌 3.31%。

2. 台股目前在 5 日線 (17,353 點) 之上，週二盤中指數於平盤附近震盪，終場指數上漲 23.61 點，漲幅 0.13%，收在 17,595.9 點，成交金額為 4,988.29 億元。三大法人合計買超 0.55 億元：外資買超 29.54 億元、投信賣超 14.02 億元、自營商賣超 14.98 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：較前一交易日增加，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

（2）、均線：守於 5 日均線之上，支撐為 10 日均線 (17,245 點) 附近，壓力為 17,850 點附近。

（3）、技術指標：KD 高檔鈍化，位於超買區，短線呈震盪盤堅格局。

4. 櫃買指數相對加權指數強勁，5 日均線有撐，漲幅 0.72%，收在 214.49 點，下方支撐為 206 點附近，壓力為 216 點附近，KD 黃金交叉且開口擴大，有望延續反彈走勢。

5. 觀盤重點：台股走勢強勢，指數沿 5 日均線再創新高，我們認為短線上可以 10 日均線為支撐，並留意後續價量能否同步上揚，較有利多頭格局延續，可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意半導體、生技、運輸、原物料等族群。

6. 驅動 IC 廠 3545 敦泰、8016 矽創公告 3 月自結財報，單月稅後淨利皆繳出年增倍數的高成長表現。由於晶圓代工、封測廠在第一季就陸續上調代工報價，首波被調漲的驅動 IC 廠受惠於出貨大增及漲價效益，第一季營運呈淡季不淡，第二季則有望改寫新高水準。

7.CMOS 影像感測器廠 3227 原相第一季合併營收為 22.45 億元，年增 32.4％，單季歸屬母公司淨利達 4.26 億元，年增 57.9％，改寫歷史同期新高，主要受惠於物聯網、安防及遊戲機等客戶拉貨。原相預計每股將配發 8.5 元現金股利，創下歷史新高，配發率達到八成，以 27 日收盤股價 200.5 元計算，現金殖利率達 4.23％，殖利率表現優於同業水準。

8. 電池模組廠 3211 順達第一季獲利 2.25 億元，較去年同期大增 144.56％，每股盈餘為 1.53 元，為最近七年同期新高。2021 年筆電產業雖然持續壟罩在缺料的陰霾下，但筆電品牌廠看好筆電需求維持高檔不墜，工作、生活型態的改變，拉動筆電需求 2021 年持續成長。

