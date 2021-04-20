每天漲停數十家 績效跟不上的該如何超車？

萬寶投顧分析師王榮旭指出，第一季台股大漲 1700 點，進入第二季行情仍欲罷不能，大盤又攀升近 900 點，持續創下歷史新高，但個股主流有所改變。電子類股指數 4 月以來只漲 2.5 %，鋼鐵及運輸類股指數則分別大漲 54%、28%，個股績效的差距更大，4 月以來至 19 日，世芯 - KY(3661-TW) 與金麗科 (3228-TW) 跌幅分別高達 46% 及 49%。同期間鋼鐵股中鴻 (2014-TW) 飆漲 67%、航運股萬海 (2615-TW) 勁揚漲 44%，做對做錯真的差很多。

當然電子股也有表現優秀的，例如我長期追蹤看好的群創 (3481-TW) 及晶豪科 (3006-TW)，4 月以來分別大漲約二成與四成。但不少電子股 4 月以來走勢確實相對落後，原因除了股價漲多、本益比拉高，籌碼太亂也需要時間整理換手。

傳產、金融去年以來漲幅落後電子，本益比也因為市場長期忽略而低估。例如 3 月在專欄中分析的萬海、中鴻及華夏 (1305-TY) 當時股價分別僅 45 元、18 元及 29 元。看好的理由就是今年獲利將會大幅成長，但市場估值太低，讓投資人有賺取超額利潤的空間。後來萬海股價衝上 81 元、中鴻漲到 34 元，華夏攀抵 43 元，漲幅從六成到接近一倍不等。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，傳產這波大漲跌破許多人的眼鏡，即便股價已經漲上來，但我認為行情還沒有結束原因有兩個。第一，本益比還是相對偏低；第二，籌碼相對安定。

例如，萬海第一季營收 386 億，年增 115%，合理推估第一季財報將創新高，單季 EPS 上看 5 元。第一季淡季運價修正只有跌了 10%，第二季迅速回升，隨著季節性轉強，運價很可能再創新高，今年 EPS 上看 15~20 元，目前本益比還是個位數。

再者，中鴻 2 月稅後 EPS 0.45 元，3 月營收又較 2 月增加一成，合理推估 3 月 EPS 不輸 2 月，若再加計元月的獲利，第一季 EPS 可望拚 1 元。中鋼 (2002-TW) 第一季稅前 EPS 僅 0.84 元，股價就漲到 39 元，比中鴻高出 5 元，我認為中鴻的股價還是委屈了。

金融股部分，中壽 (2823-TW) 第一季單季 EPS 高達 2.08 元，股價竟然只有 20 幾元；宏遠證 (6015-TW) 第一季 EPS 也有 0.93 元，股價不到 20 元，這樣的獲利若換成電子股股，股價肯定不會只有這樣。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，傳產、金融股被市場低估，法人對於傳產總持股水位不到 5%，內資與一般投資人大多持有電子股，少有傳產跟金融股，就算最近追買，也因為成本高，稍一震盪馬上就賣出股票，所以形成軋空手的情況。

最近傳產、金融一拉回馬上就再漲起來，很明顯軋到空手了。不管是法人或一般投資人，為了追求第二季的績效，未來將被迫追傳產、金融股，這也就是我認為傳產、金融行情還沒有結束的原因。

不過類股會輪動，例如散裝輪就有後來居上的機會，因為美國與中國大推基建，兩強搶料造成鐵礦砂價格觸及 70 年新高，專載鐵礦砂的海岬型租金，最近一週漲幅接近兩成，近一個月也大漲超過六成。

主力船為海岬型的中航 (2612-TW) 去年 EPS 居散裝輪同業之冠，今年獲利值得期待；海岬型及油輪的新興 (2605-TW)、海岬型與巴拿馬型的裕民 (2606-TW) 後市也可留意。限於篇幅，還有更多的潛力股分析，將在 LINE 粉絲團與讀者分享，歡迎免費加入。

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