矽晶圓狂飆 資金狂掃櫃買哪類股？

萬寶投顧陳子榕指出，大盤連續三日攻盤中、收盤歷史高，鋼鐵人和航海王舉旗吶喊，投資人前仆後繼地湧上，鋼鐵、航運成交比重拉高至 8.79％、12.74％，跌破市場眼鏡，電子股除了光電族群友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 及少部分半導體、DRAM 個股還有發揮，大部分都只能靠邊站，電子成交比重嚴重下滑至 48.12％。



誠如我們之前文章所提到的，受惠於景氣復甦的消費需求，以及原物料普遍上漲題材，傳產族群業績都在往上噴發。以萬海 (2615-TW) 來說，最近因為長賜號衍生效應，讓美西 40 尺櫃 (FEU) 運價瞬間飆漲 12.7％，達 4,432 美元。萬海美西線原本都是租用同業的艙位營運，去年嗅到運價漲勢，快手搶租 7 艘船舶自營美西線，今年 3 月中再將美西線運力擴充近倍，大幅挹注業績獲利逐日走高。

萬海 3 月營收 128.59 億元，月增 4.85％，年增 100.68％，前 3 月累計營收 386.67 億元，年增 114.73％，第一季 EPS 將超過 6 元，且第二季還會比第一季好，「一季賺贏一年」。且萬海後續還有 10 艘新船、5 艘現成船會陸續交船，估計萬海今年 EPS 至少 15～20 元，股價非常有機會挑戰歷史新高。



非電金指數週一 (4/19) 大漲 472.26 點，創歷史高，漲幅 2.98％，成交量 1,878 億元，買盤人氣熱絡，不過畢竟漲多，再次提醒大家慎勿瘋狂追高。此外，就族群獲利來說，電子股應該要占整體成交比重 6 成才比較合理，目前短線上類股比重失衡是一個值得留意的訊號，加上週三碰到台指期結算，因此也要提防外資壓低結算的壓力。



但就中長線而言，目前整體大環境持續回溫，大陸第一季 GDP 成長 18.3％，創 1992 年以來最高紀錄，美國 8.3％、台灣第一季估值 5.99％，第二季上看 7.09％，全球經濟走多頭，非常有利股市健康發展。而週三 (4/21) 蘋果春季新品就要現身，市場聚焦在 iPad 系列、AirPods 3、Apple TV 等新產品，相關供應鏈包括鴻海集團概念股、仁寶 (2324-TW)、台積電 (2330-TW)、英業達 (2356-TW) 都有機會隨蘋果新品走出行情。



4/6 分享的裕民 (2606-TW) 股價再飆漲停板，從 41.2 元漲到 57.6 元，上漲 16.4 元，漲幅近 40％；3/15 推薦的亞聚 (1308-TW) 股價也從 23.35 元漲至 34.65 元，大漲 11.3 元，漲幅約 50％；另外，2 月底開始不斷向大家推薦的中光電 (5371-TW) 股價，剛創 15 年來波段新高 63 元，漲幅 40％。

萬寶投顧陳子榕指出，台股步步攻高，呈現驚驚漲格局，中小型股預料仍將是盤面焦點，希望大家千萬不要錯過這一波「萬家烤肉萬家香」的行情，都能跟隨我的腳步找到優質好股票，獲利滿滿。



宏捷科 (8086-TW)3 月營收 3.71 億元，月增 10.88％，年增 36.29％；美系、陸系客戶 PA 本季開始陸續量產，訂單量超出產能 3 倍，目前產能滿載，月產能 1.2 萬片，估年底前月產能持續增至 2～2.3 萬片；1 月調漲代工價格效應將在第二季顯現，法人估第二季開始單月營收將屢創新高，下半年更有高雙位數成長；為中國大陸半導體在地化受益者，大陸訂單和比重將持續攀升，外資維持買進評等，目標價 194 元。

茂達 (6138-TW) 去年全年營收 53.9 億元，EPS 6.43 元，年成長 31.22％，擬配發 5.2 元現金股利；3 月營收 5.1 億元，月增 13.07％，年增 38.29％；去年下半年已敲定今年所有產能，且晶圓代工夥伴下半年供貨更多，加上封測廠擴廠即將到位，因此下半年風扇馬達驅動 IC 及電源管理 IC 等產品，出貨動能更加強勁，可望推升營運大幅向上。

南帝 (2108-TW) 為乳膠大廠，受惠產能供不應求，去年以來業績加速飆升，3 月營收 24.41 億元，月增 20.76％，年增 152.97％；今年前三個月持續繳出倍增營收佳績，累計前 3 月營收 69.54 億元，年增 162.62％；2 月自結獲利，EPS 達 1.65 元，較去年同期成長 650％；受惠原物料需求、價格持續爆發，今年展望樂觀；因股價持續飆漲創史高，ETF 元大台灣高息低波 (00713-TW) 持股名單已將南帝推升至第三大，權重抵 7.98％，直追第二大持股台灣大 (3045-TW) 的 8.11％；去年全年 EPS 7.21 元，目前本益比不到 20 倍，估今年 EPS 挑戰 11 元，本益比有拉高的空間。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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